ΠΑΟΚ: Θλάση ο Γιακουμάκης
Πριν από λίγη ώρα δημοσιοποιήθηκαν τα αποτελέσματα της μαγνητικής στην οποία επιβλήθηκε ο Γιώργος Γιακουμάκης, με τον Κρητικό επιθετικό όπως όλα δείχνουν να έχει υποστεί θλάση στον αριστερό τετρακέφαλο.
Μετά τις νέες πληροφορίες γίνεται σαφές ότι ο ΠΑΟΚ θα στερηθεί των υπηρεσιών του Γιακουμάκη για το επόμενο χρονικό διάστημα, αρχής γενομένης από τον εκτός έδρας αγώνα του δικεφάλου του βορρά την Πέμπτη με την Λουντογκόρετς για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League.
Ο Έλληνας επιθετικός, ο οποίος σήμερα γιορτάζει κιόλας τα 31α γενέθλια του, δεν είναι σίγουρο το πότε θα επιστρέψει, με το πιθανότερο σενάριο να κάνει λόγο πάντως για μετά την διακοπή των Χριστουγέννων.
