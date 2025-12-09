Η ΑΕΚ κατέθεσε αγωγή ύψους 800.000 ευρώ εναντίον της ΕΠΟ και του προέδρου της, Μάκη Γκαγκάτση.

Η ΑΕΚ είχε στείλει εξώδικο στην ΕΠΟ με το οποίο ζητούσε να επανορθώσει και να ζητήσει «συγγνώμη» εντός 10 ημερών για τη διαρροή σχετικά με τον δήθεν προπηλακισμό του Στεφάν Λανουά στο ματς με τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια (19/10,0-2).

Αυτό δεν έγινε ούτε από την ΕΠΟ ούτε από τον Μάκη Γκαγκάτση, με συνέπεια η Ένωση να προχωρήσει στις απαιτούμενες νομικές ενέργειες. Αυτό, άλλωστε όφειλαν να κάνουν οι Κιτρινόμαυροι προκειμένου να είναι συνεπείς στα όσα είχαν αρχικά υποστηρίξει για το εν λόγω περιστατικό και να μην είναι ανακόλουθοι της αρχικής στάσης τους.

Η ΑΕΚ έπραξε, επομένως, σωστά απέναντι στον κόσμο της και κατέθεσε αγωγή στα αρμόδια δικαστήρια, ύψους 800.000 ευρώ, εναντίον της ΕΠΟ και του προέδρου της, Μάκη Γκαγκάτση για την ηθική βλάβη που υπέστη σε όλη τη φίλαθλη κοινότητα στην Ελλάδα, από τη δημόσια τοποθέτηση της Ομοσπονδίας εναντίον της.

Από την ΠΑΕ ΑΕΚ σχολίασαν το εξής:

«Η ΑΕΚ ειναι ένα περήφανο Συμβολο με Αρχές, που δεν ανέχεται συκοφαντίες, ύβρεις ή έπαρση απο όπου και αν προέρχονται».