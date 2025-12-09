Ο Γιώργος Τσακίρης εστιάζει στην αναζήτηση ενίσχυσης στην γραμμή κρούσης και στην ουσία και σημασία αντίδρασης του Σέρβου τεχνικού στο γκολ του Ατρόμητου...

Διανύουμε το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου και αναμενόμενα και δικαιολογημένα όπως έχω γράψει ξανά (παρά το γεγονός των σερί αγωνιστικών υποχρεώσεων) η κουβέντα για την ενίσχυση κάθε ομάδας ενόψει της χειμερινής περιόδου αρχίζει και ...φουντώνει. Προφανώς δεν εστιάζουν στο 100% τα Μέσα μιας και υπάρχει πλούσια θεματολογία από τα συνεχόμενα παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη για τις ομάδες, τουλάχιστον τις ανταγωνιστικές, κάτι που προκαλεί αναλύσεις, κουβέντα και υποχρέωση ανάδειξης προσώπων, επιτυχίας, ή αποτυχίας... Η συμπλήρωση του πρώτου γύρου -από τους τρεις σχεδόν πλέον στο πρωτάθλημα με τα play offs- επιτρέπει και στους υπεύθυνους του αγωνιστικού σχεδιασμού της εκάστοτε ομάδας, αλλά και στο κοινό της, να αναλύσουν τις επιπλέον ανάγκες ενίσχυσης που παρατήρησαν, ή υπήρχαν από πριν, κυρίως να εμπεδώσουν πού και πώς πρέπει να κινηθούν στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο.

Άλλωστε πρόκειται για μια αγορά περιορισμένη η οποία δύναται να αξιοποιηθεί για... μπαλώματα τα οποία μπορεί να αποδειχθούν και λίρα εκατό! Στην περίπτωση της ενίσχυσης της ΑΕΚ τα δεδομένα και οι αναζητήσεις-ανάγκες είναι λίγο πολύ γνωστά και τα έχουμε γράψει: Φορ, δεξί μπακ, στόπερ και ένα χαφ με διαφορετικά χαρακτηριστικά από όσα διαθέτουν οι ποδοσφαιριστές που ήδη υπάρχουν στο κιτρινόμαυρο ρόστερ. Κάτι που επί της ουσίας παραδέχθηκε ο Μάρκο Νίκολιτς στη τελευταία συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά το τέλος του αγώνα με τον Ατρόμητο όπου υπογράμμισε σε σχετική ερώτηση: «Δεν εχει αλλάξει κάτι. Ολοι γνωρίζουν πάνω – κάτω τις θέσεις που θέλουμε παίκτες. Δική μου δουλειά είναι να επικεντρωθώ στην επόμενη αναμέτρηση», τόνισε χαρακτηριστικά και αναγνώρισε επί της ουσίας τις ανάγκες που σημειώνουμε ότι έχουν συμφωνήσει ότι πρέπει να καλυφθούν ο ίδιος με τον Χαβιέρ Ριμπάλτα!

Σε ότι αφορά στην υπόθεση του επιθετικού η παρουσία του Λιβάι Γκαρσία στο γήπεδο της ΑΕΚ έδωσε επιπλέον... τροφή στην κουβέντα και πολλοί (δικαιολογημένα) ανέφεραν πόσο καλό θα ήταν για την ομάδα του Νίκολιτς να επέστρεφε έστω με τη μορφή δανεισμού ο διεθνής επιθετικός από το Τρινιντάντ και Τομπάγκο! Βέβαια η αλήθεια είναι πως πρόκειται για κάτι πολύ δύσκολο αν και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής έως και θα το επιθυμούσε: για το λόγο αυτό άλλωστε ο αγαπημένος Λιβάι σε όσους τον ρωτούσαν σχετικά δεν απάντησε αρνητικά αλλά αντιθέτως άφηνε ανοιχτό το... παράθυρο και το ενδεχόμενο επιστροφής! Από την άλλη προφανώς και μοιάζει έως και ανέφικτο να επιτρέψει η Σπάρτακ Μόσχας να δανειστεί ο Γκαρσία στον Δικέφαλο στον οποίο έδωσε πάνω από 17 εκατ ευρώ για να τον αποκτήσει, αν μη τι άλλο, θα προκαλούσε τεράστια έκπληξη...

Από την Ένωση και την πλευρά του Διευθυντή ποδοσφαίρου πάντως δεν ασχολούνται επί της ουσίας (ούτε καν) με την περίπτωση του Λιβάι Γκαρσία και αναγνωρίζουν (δικαιολογημένα) πως δεν τίθεται θέμα επιστροφής του. Εστιάζουν στην εύρεση ενός ποδοσφαιριστή που θα ενίσχυση την γραμμή κρούσης που θα τον χαρακτηρίζει η αποτελεσματικότητα, όπως ίσχυε με το βιογραφικό του Ντέσερς και μάλλον ψάχνουν αντίστοιχη περίπτωση, για επιθετικό κουτιού! Κάτι που αναδεικνύει και η υπόθεση του Ντάνιελ Κάρλσμπακ από την νορβηγική Σάρπσμποργκ η οποία παρουσιάστηκε στην Ένωση, επίσης συνιστά περίπτωση επιθετικού του κουτιού με σημαντική αποτελεσματικότητα στην αντιπάλη εστία (18 γκολ έχει στάξει) και είναι και αυτός ψηλός φορ (1.95), σε εξαιρετική ηλικία και θα προκαλούσε συζήτηση για τον δανεισμό του Πιερό φυσικά. Προσωπικά πάντως εκτιμώ ότι η ΑΕΚ καλά θα έκανε να αναζητεί ένα φορ τύπου Ζίνι (γι' αυτό πολλοί θα επιθυμούσαν Λιβάι Γκαρσία) για να καλύπτει το κενό του διεθνούς Αγκολέζου φορ που όσες φορες εχει αγωνιστεί με τον Γιόβιτς δίδυμο έχουν βγάλει ωραία... γούστα (κάτι που δεν έχει συμβεί όποτε εχουν συνυπάρξει στην γραμμή κρούσης οι Γιόβιτς και Πιερό)!

Αφού αναδείξαμε το θέμα του φορ, παρουσιάσαμε τα δεδομένα και τα στοιχεία του ρεπορτάζ, επιτρέψτε μου να κλείσω με μια στιγμή στο ματς με τον Ατρόμητο η οποία, ήταν η πιο σημαντική σε όλο το παιχνίδι και φανερώνει τα πάντα για τον Σέρβο τεχνικό: η ΑΕΚ δέχεται το γκολ της μείωσης του σκορ σε 3-1 από την ομάδα του Περιστερίου και τον Παναγιώτη Τσαντίλα (τον οποίο τσεκάρει η ΑΕΚ) και προκαλείται η έκρηξη του Μάρκο Νίκολιτς! Έξαλλος κάθεται στον πάγκο αλά... Ομπράντοβιτς έχει γίνει κατακόκκινος και τα χώνει για το λάθος του Καλοσκάμη, πού είναι κάκιστη η πάσα του, αλλά και έπειτα το γεγονός ότι ο διεθνής μπακ δεν επέλεξε να την απομακρύνει. Μια στιγμή έλλειψης συγκέντρωσης σε συνδυασμό κακών αποφάσεων έφερε γκολ στον αντίπαλο και την απόλυτα δικαιολογημένη έκρηξη του Σέρβου τεχνικού ο οποίος προφανώς και την ανέλυσε και την εξήγησε στους πρωταγωνιστές! Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και ο κόουτς το γνωρίζει καλύτερα από όλους...