Τεράστια ατυχία για τον Ζώη Καραργύρη, ο οποίος λίγες μέρες μετά το ντεμπούτο του με την ΑΕΚ υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο και θα υποβληθεί σε επέμβαση

Σοκ στην ΑΕΚ με τον Ζώη Καραργύρη λίγες μέρες μετά το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα της Ένωσης στο ματς Κυπέλλου με τον ΟΦΗ.

Ο 18χρονος επιθετικός της ΑΕΚ τραυματίστηκε στο αριστερό γόνατο στη χθεσινή προπόνηση της πρώτης ομάδας και οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε επιβεβαίωσαν τη μεγάλη ζημιά.

Ο πρώτος σκόρερ της Κ19 της ΑΕΚ υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού και θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση την Πέμπτη.

Ο Καραργύρης που μετράει 13 γκολ σε 10 ματς με την Κ19 της ΑΕΚ θα χάσει ουσιαστικά το υπόλοιπο της σεζόν καθώς τίθεται νοκ-άουτ για τους επόμενους μήνες όντας τρομερά άτυχος.

Θυμίζουμε πως ο νεαρός επιθετικός υπέγραψε το καλοκαίρι που μας πέρασε στους κιτρινόμαυρους προερχόμενος από την Ουτρέχτη και ενσωματώθηκε στην ομάδα κάτω των 19 ετών της ΑΕΚ, αποτελώντας ένα από τα δυνατότερα πρότζεκτ για το μέλλον.