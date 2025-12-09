Η ΑΕΚ πηγαίνει στην Τουρκία για το δύσκολο ματς με τη Σάμσουνσπορ, έχοντας επιστρέψει στο κόλπο για την οκτάδα. Ποια τα πιθανά πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς.

Το μεγάλο διπλό στη Φλωρεντία όχι μόνο έστειλε την ΑΕΚ ουσιαστικά στην επόμενη φάση από τη League Phase του Conference League, αλλά επανέφερε τις ελπίδες για κάτι περισσότερο καθώς οι κιτρινόμαυροι με τη σπουδαία τους νίκη επί της Φιορεντίνα μπήκαν και πάλι στο παιχνίδι για την πρώτη οκτάδα που οδηγεί απευθείας στους 16 της διοργάνωσης. Η Ένωση έχει μπροστά της δύο ακόμα παιχνίδια. Αυτό στην Τουρκία με τη Σάμσουνσπορ την προσεχή Πέμπτη και εκείνο μια εβδομάδα αργότερα με την Κραϊόβα στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου οι τέσσερις βαθμοί ίσως δώσουν τη δυνατότητα στην Ένωση να πλασαριστεί μέσα στις πρώτες οκτώ θέσεις.

Η ΑΕΚ αναχωρεί το πρωί της Τετάρτης με πτήση τσάρτερ για τη Σαμσούντα, όπου θα ολοκληρώσει την προετοιμασία της με προπόνηση στις 18:30 στο γήπεδο της Σάμσουνσπορ, ενώ μία ώρα νωρίτερα ο Μάρκο Νίκολιτς θα μιλήσει στη συνέντευξη Τύπου. Ο Σέρβος τεχνικός ήδη έχει αναφερθεί στο απαιτητικό παιχνίδι που έχει μπροστά της η ΑΕΚ την Πέμπτη στην Τουρκία υπογραμμίζοντας μετά το τέλος του αγώνα με τον Ατρόμητο ότι η Σάμσουνσπορ θα είναι η πιο δύσκολη αντίπαλος ως τώρα τη φετινή σεζόν. Λόγια όχι του... αέρα, αλλά η απόδοση της πραγματικότητας, καθώς πρόκειται για μια ομάδα ανταγωνιστική στο τουρκικό πρωτάθλημα, η οποία στην Ευρώπη προπορεύεται στη βαθμολογία της League Phase του Conference League.

Οι σκέψεις του Νίκολιτς για το παιχνίδι με τη Σάμσουνσπορ

Ο Νίκολιτς από το παιχνίδι με τον Ατρόμητο, αν και δεν τους χρησιμοποίησε, έχει ξανά στη διάθεσή του τους Μάνταλο και Ελίασον, ενώ έμενε να φανεί αν κάποιος από τους Κουτέσα και Ζίνι θα προλάβαινε να μπει στην αποστολή για το παιχνίδι με τη Σάμσουνσπορ καθώς αμφότεροι ήταν να επιστρέψουν την εβδομάδα που διανύουμε. Ο Νίκολιτς έχασε βέβαια τον Γκατσίνοβιτς, ο οποίος τέθηκε νοκ-άουτ με το βαρύ διάστρεμμα που υπέστη και μπήκε στο απουσιολόγιο μαζί με τον Πιερό και τον Οντουμπάτζο, με τον τελευταίο βέβαια να είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας, μαζί με τους Καλοσκάμη, Ζοάο Μάριο, Λιούμπισιτς και Γιόνσον. Αυτά φυσικά εν μέσω του πολύ σοβαρού τραυματισμού του νεαρού Καραργύρη, καθώς ο πρώτος σκόρερ της Κ19 που έκανε πρόσφατα το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα μένει εκτός για τους επόμενους μήνες με ρήξη πρόσθιου χιαστού που υπέστη στην προπόνηση.

Εκείνο που παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον είναι η αγωνιστική φιλοσοφία με την οποία θα παρατάξει την ΑΕΚ ο Νίκολιτς στη Σαμσούντα. Είναι πρόσφατη η επιτυχία του πλάνου που εκτελέστηκε άριστα στο «Αρτέμιο Φράνκι» κόντρα στη Φιορεντίνα. Και είναι πολύ πιθανό κάτι ανάλογο να ακολουθηθεί και στο νέο εκτός έδρας ευρωπαϊκό παιχνίδι της Πέμπτης. Στα μετόπισθεν τα πράγματα είναι όπως πάντα δεδομένα πάνω-κάτω με τον Στρακόσα στην εστία, τους Ρέλβας και Μουκουντί δίδυμο στο κέντρο της άμυνας, τον Ρότα δεξιά και έναν εκ των Πένραϊς ή Πήλιου αριστερά. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής ενδεχομένως ο Περέιρα να επιστρέψει μαζί με τους Μαρίν και Πινέδα, όπως στη Φλωρεντία, ενώ αν ακολουθηθεί ένα αντίστοιχο σχέδιο, τη θέση διεκδικεί και ο Γκρούγιτς. Στην κορυφή θα είναι ο Γιόβιτς, ενώ πίσω του οι επιλογές μπορεί να είναι ο Μάνταλος με τον Κοϊτά. Το συγκεκριμένο σχήμα φυσικά θα μπορούσε να λειτουργήσει και ως ρόμβος.