Η ενδεκάδα του πρώτου γύρου

Ο Αντώνης Καρπετόπουλος παρουσιάζει τους έντεκα καλύτερους του πρώτου γύρου της Σουπερλίγκ ανά θέση. Και όπως λέει δέχεται ενστάσεις.

Κάθε χρόνο τέτοια εποχή δημοσιεύω την ενδεκάδα των καλύτερων του πρώτου γύρου. Φυσικά αναφέρω και όποιον ανά θέση με απογοήτευσε. Ο πρώτος γύρος είναι μια ωραία ενότητα για συμπεράσματα. Δεκτή κάθε ένσταση.

Η ενδεκάδα μου παίζει 4-2-3-1, αυτό που αγαπάνε όλοι σχεδόν οι προπονητές στην Ελλάδα. Έχουμε και λέμε:

Τερματοφύλακας

Ο Τσάβες (Παναιτωλικός) έχει προσωπικότητα και φαίνεται. Ο Παβλένκα (ΠΑΟΚ) έκανε τον κόσμο του ΠΑΟΚ να ξεχάσει τον Κοτάρσκι. Ο Λοντίγκιν (Λεβαδειακός) έκανε καλό πρώτο γύρο, όπως και ο Τζολάκης (Ολυμπιακός) που πέρασε μια κρίση λόγω Εθνικής, αλλά και ο Παπαδόπουλος (Αστέρας) που άρχισε να πιάνει και πέναλτι. Ο Λίλο (ΟΦΗ) έδωσε κάποια one man show (κόντρα στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό πχ), αλλά πρέπει να μάθει να παίζει καλύτερα με τα πόδια. Καλό πρωτάθλημα κάνει ο Σιαμπάνης (Βόλος). Ο πρώτος γύρος ήταν του Στρακόσια (ΑΕΚ) κι ας έκανε τα λαθάκια του: είναι πολύ καλύτερος από πέρυσι. Μέτρια η σεζόν του Ντραγκόφσκι (ΠΑΟ) που έχασε και την θέση του.

Δεξί μπακ

Ο Καλάμπρια (ΠΑΟ) είχε τα πάνω του και τα κάτω του – όχι απαραίτητα με αυτή την σειρά. Ο Τσάπρας (Λεβαδειακός) ήταν και πέρυσι καλός: φέτος είναι καλύτερος. Ο Κένι (ΠΑΟΚ) δεν είναι εντυπωσιακός, αλλά τη θέση την ξέρει. Τον Ροντινέι (Ολυμπιακός) – τον έχω δει καλύτερο, ο Κοστίνια είναι αμυντικά πιο αξιόπιστος. Ο Σίμον (Κηφισιά) αγέραστος και ο Μύγας (Βόλος) αφανής εργάτης. Δηλώνω εντυπωσιασμένος από τις αντοχές του Ρότα (ΑΕΚ). Απογοήτευση; Ο Λύρατζης (Πανσερραϊκός). Είχε μεγάλες προοπτικές, τον έχει παρασύρει η μετριότητα του Πανσερραϊκού. Πρέπει να αλλάξει περιβάλλον.

Αριστερό μπακ

Ο Πήλιος (ΑΕΚ) τρέχει συχνά χωρίς μυαλό αλλά πάντα προσπαθεί πολύ. Ο Τέιλορ (ΠΑΟΚ) έχει σταθερότατη απόδοση κάνοντας τα βασικά. Ο Ορτέγκα (Ολυμπιακός) τη θέση την ξέρει όσο λίγοι, αλλά είναι ασταθής. Αποκάλυψη ο Λαρουσί (Κηφισιά). Η μάχη του παρόντος και του μέλλοντος γίνεται ανάμεσα στον Βήχο (Λεβαδειακός) και τον Κυριακόπουλο (ΠΑΟ): η θέση ανήκει στον πρώτο. Περίμενα πολλά περισσότερα από τον Μπάμπα (ΠΑΟΚ), αλλά η αληθινή απογοήτευση είναι ο Μλαντένοβιτς (ΠΑΟ). Τον έχει πάρει από κάτω.

Αριστερό στόπερ

Έχουμε λιγότερους καλούς φέτος. Ο Τουμπά (ΠΑΟ) παρά τα λάθη του έδωσε στα μετίποσθεν του ΠΑΟ ισορροπία. Ο γέρο Λόβρεν (ΠΑΟΚ) παίζει τη θέση πιο πολύ με το μυαλό και την σκληράδα γι’ αυτό και παίζει πιο πολύ από τον Μηχαϊλίδη που έχει καλά πόδια. Καλός ο Ρέλβας (ΑΕΚ) που είναι και επικίνδυνος στις στημένες φάσεις. Μου αρέσει πάντα ο Καστάνιο (Αστέρας). Η θέση ανήκει στον Πιρόλα που και φέτος είναι βράχος. Η ζωή είναι σκληρή για τους Φέλτσες και Μορλάκι που βρέθηκαν στις Σέρρες.

Δεξιό στόπερ

Ο Κεντζόρα (ΠΑΟΚ) είναι τίμιος εργάτης. Ο Μουκουντί (ΑΕΚ) ταλαιπωρήθηκε στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, αλλά ήταν γενικά καλός. Ο γέρο Λόβρεν (ΠΑΟΚ) καλύτερος από πέρυσι. Πολύ καλό πρωτάθλημα κάνει ο Κάργας (Βόλος) και μετά από το κακό ξεκίνημα ο Τριανταφυλόπουλος (Αστέρας). Ο Ουνάι Γκαρσία (Παναιτωλικός) την δουλειά την ξέρει. Σιγα σιγά επιστρέφει ο Μάγκνουσον και υπάρχει και ο Λιάγκας (Λεβαδειακός). Ο Πάλμερ Μπράουν (ΠΑΟ) συνήρθε αλλά έχει και τα κακά φεγγάρια του. Αλλά η θέση είναι του ώριμου Ρέτσου (Ολυμπιακός). Απογοήτευση; Όλοι όσοι καλύπτουν τη θέση στον Ατρόμητο. Που πάντα είχε αξιόπιστους κεντρικούς αμυντικούς.

Αμυντικό χαφ

Έτρεξε για όλους ο Εσε (Ολυμπιακός) και για τον Γκαρθία. Ο Τσοκάι (Λεβαδειακός) είναι μεγάλος κλέφτης. Παίζει με μυαλό ο Τσιριβέγια η καλύτερη μεταγραφή του ΠΑΟ. Υποφέρει τρέχοντας μόνος του ο Καραχάλιος (ΟΦΗ). Μια κατηγορία μόνος του ο μεγάλος Πινέδα (ΑΕΚ). Ωριμάζει ο Κοντούρης (Παναιτωλικός), ψυχάρα ο Σιώπης (ΠΑΟ) και γνώστης της θέσης ο Κόμπα (Βόλος) που όμως μπορεί να παίξει παντού στην μεσαία γραμμή. Αλλά ο καλύτερος ήταν ο Μεϊτέ (ΠΑΟΚ) που ποτέ δεν λείπει. Αλλα περίμενα από τον Ράσιτς (Αρης) και τον Γκρούγιτς (ΑΕΚ) που ακόμα ζορίζεται.

Οκτάρι

Ξεκίνησε πολύ καλά, αλλά έπεσε λίγο ο Μάριν (ΑΕΚ). Πάντα χρήσιμος ο Μόνσου (Αρης): ένας από τους λίγους του Χιμένεθ που διασώθηκαν. Αργησε λίγο, αλλά πήρε μπροστά ο Μουζακίτης (Ολυμπιακός). Κάνει σπουδαίο πρωτάθλημα ο Κωστή (Λεβαδειακός). Μυστικό νίκης σε πολλά ματς της ΑΕΚ ο κουρασμένος τελευταία Μάνταλος. Αλλά η θέση ανήκει στον σκόρερ Οζντόεφ (ΠΑΟΚ) που παίζει και για τον Μαντί Καμαρά. Μοιάζει χαμένο στοίχημα ο Ρενάτο Σάντσες (ΠΑΟ), και το θέμα είναι αν μαζί του θα υπάρξει υπομονή.

Δεξί χαφ εξτρέμ

Δε σταματάει να τρέχει και να δημιουργεί ο Παλάσιος (Λεβαδειακός). Βελτιώνεται σε μια θέση που δεν είναι πολύ δική του ο Καλοσκάμης (ΑΕΚ). Βοηθάει κυρίως στο Καραϊσκάκη ο Ζέλσον (Ολυμπιακός). Πάντα χρήσιμος ο Ελίασον (ΑΕΚ), αλλά καλός φέτος και ο ανταγωνιστής του Κοϊτά που παίζει όμως και σε άλλες θέσεις. Εφτασε στην Εθνική ο Παντελίδης (Κηφισιά). Μπορεί να τρελάνει κόσμο ο Τετέ (ΠΑΟ). Αλλά η θέση είναι του καταπληκτικού Ζίφκοβιτς (ΠΑΟΚ). Αναζητούνται οι κάποτε καλοί παίκτες Ουάρντα (ΑΕΛ) και Μαντσίνι (ΠΑΟ).

Αριστερό χαφ εξτρέμ

Ο Ποντένσε (Ολυμπιακός) είναι πάντα σύμβολο ποιότητας: η εμφάνισή του στη Λεωφόρο είναι η καλύτερη παίκτη στο πρωτάθλημα. Συνήρθε εντυπωσιακά ο Λάμπρου (Βόλος). Με τα πάνω του και τα κάτω του ο Ζαρουρί (ΠΑΟ), όπως και οι Βέρμπιτς και Λαγιούς (Λεβαδειακός). Ταλαιπωρείται από τραυματισμούς ο καλός Γκατσίνοβιτς (ΑΕΚ), κάπου στις αλλαγές προπονητών χάθηκε ο Τζούρισιτς (ΠΑΟ) που ήταν για καιρό ο σταθερότερος της πράσινης επίθεσης. Ξεχωρίζει στον Ατρόμητο ο Μποκού. Η θέση είναι του αγέραστου Τάισον (ΠΑΟΚ) που κλείνει στόματα. Απογοήτευση για την συμπεριφορά κυρίως ο Νους (ΟΦΗ).

Δεκάρι

Ο Πόμπο (Κηφισιά), που παίζει σε πολλές θέσεις είναι ένας παραγωγός μεγάλων στιγμών, όπως και ο Χουάνπι (Βόλος). Ο Μπακασέτας (ΠΑΟ) φορτώνεται συχνά βάρη που δεν είναι δικά του. Ο Ατανάσοφ με τα καλά σουτ ξεχωρίζει στην ΑΕΛ. Παράξενη περίπτωση αλλά ενδιαφέρουσα ο Πεντρόσο (Λεβαδειακός) – παίζει και φορ. Ο Μπαρτόλο (Αστέρας) στη μέρα του ακόμα είναι ωραίος να τον βλέπεις. Ο Τσικίνιο είναι συνήθως το βαρόμετρο του Ολυμπιακού. Η θέση όμως ανήκει στον Γιάννη Κωνσταντέλια (ΠΑΟΚ). Που είναι ο Ταμπόρδα (ΠΑΟ); Ήρθε ποτέ ή βρίσκεται στην Αργεντινή;

Σέντερ φορ

Εχουμε πολλά και καλά φορ. Ο Γιακουμάκης (ΠΑΟΚ) λύνει σιγά σιγά τα προβλήματα του Λουτσέσκου. Ο Οζμπολντ και ο Μπάλτσι (Λεβαδειακός) κάνουν καλή δουλειά. Ο Ζίνι και ο Πιερό βοήθησαν τον Γιόβιτς να βρει την φόρμα του: η ΑΕΚ από φορ είναι γεμάτη. Δίνει λύσεις και πολλές ο Ταρέμι (Ολυμπιακός), σκοράρει ο Χάμουλιτς (Βόλος) και μοχθεί ο Σφιντέρσκι (ΠΑΟ). Δεν βάζουν εύκολα γκολ αλλά παίζουν για όλους ο Οζέγκοβιτς (Ατρόμητος) και ο Μακέντα (Αστέρας). Εδωσε τρία τέσσερα τρομερά σόου ο Τετττέη (Κηφισιά) που τελευταία μοιάζει κουρασμένος. Η θέση ωστόσο, όσο στην Ελλάδα θα υπάρχει, είναι του ο Ελ Καμπί (Ολυμπιακός). Εξαφανισμένος φέτος ο Μορόν (Αρης).