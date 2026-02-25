Γκριμάλντο: «Δεν είχαμε τον έλεγχο του αγώνα, πρέπει να βελτιωθούμε»

Οι δηλώσεις των παικτών της Λεβερκούζεν αποτυπώνουν την... ανακούφισή τους για μια πρόκριση η οποία δεν συνοδεύτηκε από καλή απόδοση μπροστά στο κοινό της.

Ο Άλεξ Γκριμάλντο (που είχε και σουτ στο δοκάρι της εστίας του Ολυμπιακού) αναδείχθηκε MVP στο στο Λεβερκούζεν-Ολυμπιακός 0-0, ωστόσο ο Ισπανός αριστερός μπακ-χαφ δεν ήταν ευχαριστημένος με την εικόνα της ομάδας του. «Θέλαμε να πάμε για τη νίκη, αλλά δεν είχαμε τον έλεγχο του αγώνα. Κάναμε κάποιες ευκαιρίες, ωστόσο δεν τις αξιοποιήσαμε. Πρέπει να βελτιωθούμε για τη συνέχεια που θα είναι πιο δύσκολη», ανέφερε ο 30χρονος παίκτης της γερμανικής ομάδας.

Από την πλευρά του ο γκολκίπερ της Λεβερκούζεν, Γιάνις Μπλάσβιχ, παραδέχθηκε ότι η ομάδα του δεν έκανε καλή εμφάνιση εναντίον των Ερυθρόλευκων: «Το μόνο που κρατάμε από το σημερινό ματς είναι ότι προκριθήκαμε. Ηταν μια «φτωχή» εμφάνιση από μέρους μας. Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να βρει γκολ, αλλά δεν τα κατάφερε. Ηταν επιθετικός, αλλά δεν μπόρεσε να σκοράρει».