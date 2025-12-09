Η κρίσιμη μάχη του Ολυμπιακού με την Καϊράτ για το Champions League κυριαρχεί στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.

Sportday: Πιο... ζεστός από ποτέ! Σε συνθήκες πολικού ψύχους ο Ολυμπιακός.

Livesport: Φωτιά στα χόνια! Ματς « Do or Die» για τον Ολυμπιακό. «Ράφα, εσύ ότι πεις».

Φως των σπορ: Θρύλος στην στέπα. Επίθεση για πρόκριση στην παγωμένη Ασία.

Κόκκινος Πρωταθλητής: Θερμό κλίμα με Ελ Καμπί. Ψυχρό με Καϊράτ.

Ώρα των σπορ: Σπάνε ρεκόρ κατά της ΑΕΚ. Αποθέωση στη Σερβία για Γιόβιτς.