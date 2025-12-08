Ο Γιάννης Σερέτης γράφει για την κρίσιμη διαχείριση της κατάστασης στον Παναθηναϊκό από τον Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος έχει τον τελευταίο λόγο ως προς τις αλλαγές στο ρόστερ.

Προφανές είναι ότι ο παραγκωνισμός του Μπαρτολομιέι Ντραγκόφσκι στο ματς με την ΑΕΛ Novibet πέρασε σε δεύτερη μοίρα μετά τη λήξη του αγώνα για τον Παναθηναϊκό. Ηταν τέτοια η εξέλιξη και η κατάληξη του αγώνα που το μήνυμα του Ράφα Μπενίτεθ μέσω της απόφασής του να χρησιμοποιήσει για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα ως βασικό κίπερ τον Κώστα Κότσαρη, σβήστηκε τάχιστα από τις τρομερές γκάφες του Μλαντένοβιτς, την ποδοσφαιρική ανοησία του Τετέ, την κάκιστη εμφάνιση του Παναθηναϊκού. Ξέρετε, είναι κι αυτό ένα ζήτημα: αν τα λάθη των δύο συγκεκριμένων παικτών λειτουργήσουν ως «χαλάκι» κάτω από το οποίο θα καλυφθεί η συνολικά απογοητευτική εικόνα του Τριφυλλιού, βελτίωση δεν πρόκειται να υπάρξει για τον Παναθηναϊκό. Γιατί το αναφέρουμε; Διότι πέρασε... μπάι εντός του οργανισμού η επίσης αποκαρδιωτική εμφάνιση εναντίον 11 αναπληρωματικών παικτών της Κηφισιάς, τους οποίους οι Πράσινοι νίκησαν ασθμαίνοντας 1-0 με πέναλτι του Τάσου Μπακασέτα μόλις την προηγούμενη Τετάρτη.

Αν ξεπέρασαν το «δέος» του Μπενίτεθ, είναι πρόβλημα του Μπενίτεθ

Αν, με την παρέλευση του πρώτου μήνα, οι παίκτες μπήκαν ξανά σε ρυθμούς... ρουτίνας έχοντας πλέον... ξεπεράσει το πρώτο δέος απέναντι στο μέγεθος «Μπενίτεθ», αυτό είναι πρόβλημα του Μπενίτεθ, ο οποίος απλώς καλείται να θυμηθεί την εικόνα των παικτών του στο ντεμπούτο με τον Αστέρα Aktor ή το ματς με τον ΠΑΟΚ και να κάνει τις συγκρίσεις με τους «αντίστοιχους» αγώνες εναντίον της ΑΕΛ Novibet και της ΑΕΚ, ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Ας μην δει το αποτέλεσμα, μόνο τη συγκέντρωση, το πάθος, την προσπάθεια.

Επίσης πρόβλημα του Μπενίτεθ είναι αν υπάρχουν πολλοί παίκτες που δεν χαίρονται, δεν απολαμβάνουν, δεν έχουν φλόγα μέσα τους για την παρουσία τους στην ομάδα. Είτε επειδή ο στόχος της διεκδίκησης του πρωταθλήματος χάθηκε από το Νοέμβριο, είτε διότι θα φύγουν το καλοκαίρι, είτε διότι δεν αγωνίζονται όσο θα ήθελαν ή πιστεύουν ότι αξίζουν, είτε, είτε, είτε: πάντως όχι για οικονομικούς λόγους δεδομένου ότι η συντριπτική πλειονότητα των σημερινών ποδοσφαιριστών του Παναθηναϊκού άνω των 25 ετών δεν θα πάρει ποτέ – σε καμία ομάδα – το συμβόλαιο που έχει τώρα στο Τριφύλλι μέχρι να κρεμάσουν τα παπούτσια τους!

Τα «νερά» της κοινής γνώμης και η απόφαση του Ράφα για το ρόστερ

Αν ο Παναθηναϊκός έχει αυτή την περίοδο μεγάλο ποσοστό απογοητευμένων ή «άδειων» παικτών, είναι πρόβλημα που δεν δημιούργησε, αλλά καλείται να λύσει ο Ισπανός, μαζί με το τιμ του, τον Μιγκέλ Ανχελ Κορόνα, τον Στέφανο Κοτσόλη, τον Ζέκα ή ακόμα – ακόμα και τον Λεωνίδα Μπουτσικάρη. Ασφαλώς και με τον Γιάννη Αλαφούζο, ο οποίος δεν θέλει να παρεμβαίνει καθόλου στο έργο του και είναι έτοιμος να υλοποιήσει κάθε απόφασή του.

Κι εδώ τίθεται το μέγα ερώτημα: τι θα κάνει η διοίκηση αν ο Μπενίτεθ για τους δικούς του λόγους δεν θέλει να πάει με τα... νερά της κοινής γνώμης, έχοντας μεταξύ άλλων στο μυαλό του (επί παραδείγματι) ότι στην ευρωπαϊκή λίστα επιτρέπονται μόνο τρεις αλλαγές για την επόμενη φάση, οποιαδήποτε κι αν είναι αυτή για τον Παναθηναϊκό; Εμείς λέμε πως θα υπερισχύσει αυτό που θα πει ο Μπενίτεθ: στους πρώτους μήνες σχεδόν πάντα ο Αλαφούζος κάνει ό,τι του πει ο προπονητής και ο Ράφα δεν είναι όποιος κι όποιος, αλλά ο Νο 1 ακριβοπληρωμένος και καταξιωμένος κόουτς στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Η «νερόβραστη» εικόνα μετά από κακή εβδομάδα κάτι σημαίνει...

Προσοχή, όμως: ο Μπενίτεθ είδε τους παίκτες να έχουν αυτή τη «νερόβραστη» απόδοση σ' ένα απόγευμα που έχει αφήσει «τρίτο» στον πάγκο τον μέχρι πρότινος βασικό τερματοφύλακα της ομάδας. Είδε αυτή την εικόνα μετά από μια επώδυνη ήττα σε ντέρμπι – τη μοναδική εφετινή του Παναθηναϊκού σε ντέρμπι – παρά τις ομιλίες του κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.

Είδε αυτή την εικόνα απέναντι σε παίκτες οι οποίοι (όπως και οι αναπληρωματικοί της Κηφισιάς) αμείβονται συνολικά λιγότερο από την ατομική αμοιβή δυο – τριών παικτών του Παναθηναϊκού: το υψηλότερο συμβόλαιο στην ΑΕΛ Novibet είναι της τάξης των 180.000 ευρώ ετησίως. Προφανώς το ρόστερ έχει αδυναμίες. Πολλές και μεγάλες. Με άστοχες μεταγραφές, με τραυματισμούς, με πολλά. Ομως δεν είναι δα και χειρότερο του Βόλου, του Λεβαδειακού, της Κηφισιάς, της ΑΕΛ...

Το αεροπλάνο για τα μπλόκα και η ευκαιρία των παικτών

Τι θα αποφασίσει τελικά ο Ράφα για το ρόστερ του Γενάρη θα το δούμε μετά τις 20 Δεκεμβρίου. Προς το παρόν κρατά κρυμμένα μυστικά και ντοκουμέντα - ψάχνει για μια διέξοδο γυρεύοντας μια αλλιώτικη παναθηναϊκή ζωή. Ομως σε κάθε περίπτωση οι παίκτες χρειάζονται ένα «ταρακούνημα», αν το βεληνεκές του στα μάτια τους ξεθώριασε στην τριβή της καθημερινότητας. Πρωινές προπονήσεις ήθελαν, τις έχουν. Τα ρεπό τους κανονικά, οι αμοιβές τους... εννοείται κανονικά.

Μέχρι και αεροπλάνο για την Αγχίαλο προκειμένου να αποφευχθεί η ταλαιπωρία λόγω των αγροτικών μπλόκων ναύλωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός για το ματς στη Λάρισα. Αν δεν δώσουν το «κάτι παραπάνω» έχοντας προπονητή τον Μπενίτεθ κι όχι τον Πογιάτος ή τον Φάμπρι, πότε θα το δώσουν; Αλλη ευκαιρία να συνεργαστούν με τόσο σπουδαίο άνθρωπο του ποδοσφαίρου δεν θα έχουν. Κι αν δεν το συνειδητοποιήσουν, το καλοκαίρι ίσως να δούμε «σκούπα» απρόβλεπτων διαστάσεων.