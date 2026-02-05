ΑΕΛ Novibet: «Η παρουσία του Λανουά στο ματς με τον Παναιτωλικό συνιστά ξεχωριστή τιμή»
Η ΑΕΛ Novibet με ανακοίνωσή της γνωστοποίησε πως ο Στεφάν Λανουά θα δώσει το «παρών» στις εξέδρες στην αναμέτρηση των «βυσσινί» με τον Παναιτωλικό το ερχόμενο Σάββατο.
Η ΑΕΛ Novibet στην ανακοίνωσή της τονίζει πως η παρουσία του Γάλλου αρχιδιαιτητή αποτελεί ξεχωριστή τιμή για τον σύλλογο και για την πόλη της Λάρισας.
Η ανακοίνωση της ΑΕΛ Novibet
«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Νovibet ενημερώθηκε σήμερα (5/2) μέσω επίσημης επιστολής της ΚΕΔ/ΕΠΟ, ότι στον αγώνα της ομάδας μας με τον Παναιτωλικό, για την 20η αγωνιστική της Stoiximan Super League, θα παραβρεθεί ο Αρχιδιαιτητής της ΚΕΔ/ΕΠΟ κ. Στεφάν Λανουά.
Η παρουσία του κ. Λανουά στο AEL FC ARENA και η φιλοξενία του από την ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet συνιστούν ξεχωριστή τιμή τόσο για τον σύλλογο όσο και για την πόλη της Λάρισας».
