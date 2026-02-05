Παντελίδης: «Δεν φτάσαμε πουθενά αλλά άνοιξε μια πόρτα, ίσως γίνει κι άλλη μεταγραφή αν βρεθεί κάτι εξαιρετικό»

Ο τεχνικός της ΑΕΛ Novibet, Σάββας Παντελίδης αναφέρθηκε στην αντίδραση που έχει βγάλει η ομάδα, κρατώντας χαμηλούς τόνους, ενώ άφησε ανοικτό στο ενδεχόμενο κι άλλης μεταγραφής.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, ο τεχνικός της ΑΕΛ Novibet, Σάββας Παντελίδης υπογράμμισε ότι ακόμα δεν έχει κριθεί τίποτα και κάλεσε τους παίκτες του για ανάλογη συνέχεια. Αναφερόμενος στα μεταγραφικά, πρόσθεσε πως είναι ανοικτό να γίνει κι άλλη προσθήκη αν βρεθεί εξαιρετικό σε μια ή δύο θέσεις.

«Προερχόμαστε από μια μεγάλη νίκη που μας έδωσε ενθουσιασμό, αλλά έρχεται ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο παιχνίδι. Είναι σίγουρο ότι ο Παναιτωλικός θα αντιδράσει κάποια στιγμή. Όλη τη βδομάδα έχουμε επικεντρωθεί σε αυτό το παιχνίδι. Έχουν αρχίσει και ενσωματώνονται τα καινούργια παιδιά, θα δούμε πότε θα ενσωματωθούν και οι Νγκόι και Σίστο», ανέφερε αρχικά και συνέχισε λέγοντας: «Αν βρεθεί κάτι εξαιρετικό σε δύο κενά, το ένα από τα δύο μπορεί να το καλύψουμε. Ευχαριστώ τον κόσμο για ό,τι έχει κάνει. Χρησιμοποιούμε τη δύναμή τους για να είμαστε λίγο πιο πιεστικοί και μαζί με όλους σας μπορούμε να πετύχουμε τον στόχο μας. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Ακολουθεί ένα σοβαρό παιχνίδι με σεβασμό στον αντίπαλο για να πάρουμε αυτό που μας αξίζει».

Για το αν η ΑΕΛ Novibet κοιτάξει την ελεύθερη αγορά: «Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι η αποχή. Αν είναι ένας παίκτης που μπορεί σε 15 με 20 μέρες να παίξει, ίσως μας απασχολήσει. Αλλιώς με τρεις μήνες να υπολείπονται δεν θα αξίζει».

Για το ποιες θέσεις θα ήθελε ενίσχυση αν ήταν εφικτό: «Δεν είναι ακριβώς κενά, θα θέλαμε μια αναβάθμιση. Ίσως στο κέντρο για να είμαστε καλύτεροι στην κυκλοφορία. Όπως και αν υπάρχει ένας παίκτης με λίγες επαφές να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Αυτά τα σημεία ίσως θα μας έκαναν καλύτερους

Για το αν υπάρξουν αποδεσμεύσεις: «Υπάρχουν κάποια παιδιά που είναι ακόμα στην ομάδα. Έχουν ειδοποιηθεί ότι δεν υπολογίζονται. Η βελτίωση της ομάδας οφείλεται κατά 50% στη δουλειά που γίνεται καθημερινά και κατά 50% στις αποχωρήσεις παικτών που δεν ταίριαζαν στο αγωνιστικό πλάνο», υποστήριξε και πρόσθεσε: «Είναι έγκλημα για έναν προπονητή να μην βάζει την ομάδα πάνω από το εγώ του. Όποιος θέλει να είναι ηγέτης, οφείλει να βάζει το προσωπικό του συμφέρον κάτω από το σύνολο. Από αυτούς που είναι τώρα εδώ δεν συμβαίνει. Χρειάζονταν απλά λίγη καθοδήγηση. Όσοι το έκαναν, είναι στο παρελθόν».

Για τη διαχείριση των επιτυχιών: «Στην ήττα να μην με φοβούνται. Να με φοβούνται στη νίκη. Αντιπαθώ την έπαρση. Δεν φτάσαμε πουθενά, απλά άνοιξε μια πόρτα και βλέπουμε λίγο φως. Φοβάμαι τον αντίπαλο που έρχεται με το μαχαίρι στα δόντια. Θα προσπαθήσει για το καλύτερο,. Θα πρέπει να είμαστε ήρεμοι και με καθαρό μυαλό. Σε αυτά έχεις να χάσεις και είναι τα επικίνδυνα. Όλα τα παιδιά θέλουν να συμμετέχουν στην ενδεκάδα και αυτό με κάνει να μην είμαι σκεπτικός».

Για το αν είναι ικανοποιημένος από τις μεταγραφές: «Μέχρι τώρα από τους τέσσερις που έχω αρκετό καιρό είμαι ευχαριστημένος. Το ζήτημα είναι να είμαι ευχαριστημένος στο τέλος της σεζόν. Από τη διοίκηση έχουν γίνει υπερβάσεις και φαίνεται από την αγωνιστική αξία των παικτών. Σε κάποιες περιπτώσεις ξεπεράσαμε κάποια όρια. Γράφτηκες ότι υπήρχε μια διαφωνία για έναν παίκτη. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, δεν ήμουν αντίθετος. Αν ήταν έτσι δεν θα ήμουν εγώ εδώ».

Για το αν υπάρχει πιθανότητα για πλασάρισμα στο 5-8: «Αν η ομάδα είχε το πρόγραμμα που είχαμε τις τελευταίες έξι αγωνιστικές θα ήμουν χαρούμενος. Για να γίνει κάτι καλό θα πρέπει να νικήσουμε τον Παναιτωλικό και δύο με τρεις υπερβάσεις, κάτι που είναι δύσκολο νομίζω. Το πρόγραμμα το δικό μας που είχαμε ως τώρα, το έχουν άλλοι. Ματς με ματς και βλέπουμε».