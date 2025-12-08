Παναθηναϊκός: Η UEFA αποθέωσε τον Ντέσερς
Ο Σίριλ Ντέσερς ήρθε στον Παναθηναϊκό στο τέλος της μεταγραφικής περιόδου μετά την πώληση του Φώτη Ιωαννίδη, ώστε να καλύψει το κενό στην επίθεση.
Ο διεθνής Νιγηριανός επιθετικός έχει ένα εξαιρετικό συμβόλαιο, ενώ το τριφύλλι πλήρωσε στη Ρέιντζερς ένα ποσό κοντά στα 4 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσει.
Ο Ντέσερς σχεδόν 3,5 μήνες αργότερα μετράει 7 συμμετοχές και δύο γκολ. Το ένα και πιο σημαντικό στο εντός έδρας ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (1-1) και το άλλο στο εντός έδρας ματς Κυπέλλου με την Athens Kallithea (1-0). Όλα αυτά σε 224 λεπτά.
Ασφαλώς δεν έχει προσφέρει τα αναμενόμενα, αλλά έμεινε πίσω εξαιτίας ενός σοβαρού τραυματισμού και τώρα προσπαθεί να βρει τα πατήματά του. Ο Ντέσερς έχει γενέθλια σήμερα, αφού κλείνει τα 31 του χρόνια (γεννήθηκε στο Τόγκερεν του Βελγίου στις 31/12/94) και ο Παναθηναϊκός του ευχήθηκε για τα γενέθλιά του.
Τον θυμήθηκε και η UEFA για μία γκολάρα στο Europa League. Εκεί, όπου με το τριφύλλι έχει μόλις 20 λεπτά στη νίκη 4-1 με τη Γιουνγκ Μπόις στη Βέρνη. Έκτοτε, δεν μπόρεσε να κάνει κάτι στη διοργάνωση εξαιτίας του τραυματισμού κι αντικαταστάθηκε από τον Πάντοβιτς.
Ο Ντέσερς, λοιπόν, την περασμένη σεζόν, πριν από σχεδόν 11 μήνες πέτυχε ένα θαυμάσιο γκολ. Το έκανε στο Europa League στις 23/1/25 για τη League Phase της διοργάνωσης, στο Ολντ Τράφορντ, με αντίπαλο τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Η Ρέιντζερς ήταν πίσω στο σκορ με 1-0 και στο 88' ο νυν άσος του Παναθηναϊκού κοντρόλαρε άψογα μία μακρινή μπαλιά, γύρισε κι εκτέλεσε εντυπωσιακά για το 1-1. Οι Άγγλοι, βέβαια, πήραν τη νίκη με 2-1, με γκολ του Μπρούνο Φερνάντες στο 92'.
Δείτε το γκολ και την ανάρτηση της UEFA
Cyriel Dessers' brilliance vs Man Utd ✨#UEL pic.twitter.com/i5TOJLdkFI— UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 8, 2025
