Ο Σίριλ Ντέσερς έχει γενέθλια και η UEFA τον θυμήθηκε, αλλά όχι για γκολ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Ο Σίριλ Ντέσερς ήρθε στον Παναθηναϊκό στο τέλος της μεταγραφικής περιόδου μετά την πώληση του Φώτη Ιωαννίδη, ώστε να καλύψει το κενό στην επίθεση.

Ο διεθνής Νιγηριανός επιθετικός έχει ένα εξαιρετικό συμβόλαιο, ενώ το τριφύλλι πλήρωσε στη Ρέιντζερς ένα ποσό κοντά στα 4 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσει.

Ο Ντέσερς σχεδόν 3,5 μήνες αργότερα μετράει 7 συμμετοχές και δύο γκολ. Το ένα και πιο σημαντικό στο εντός έδρας ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (1-1) και το άλλο στο εντός έδρας ματς Κυπέλλου με την Athens Kallithea (1-0). Όλα αυτά σε 224 λεπτά.

Ασφαλώς δεν έχει προσφέρει τα αναμενόμενα, αλλά έμεινε πίσω εξαιτίας ενός σοβαρού τραυματισμού και τώρα προσπαθεί να βρει τα πατήματά του. Ο Ντέσερς έχει γενέθλια σήμερα, αφού κλείνει τα 31 του χρόνια (γεννήθηκε στο Τόγκερεν του Βελγίου στις 31/12/94) και ο Παναθηναϊκός του ευχήθηκε για τα γενέθλιά του.

Τον θυμήθηκε και η UEFA για μία γκολάρα στο Europa League. Εκεί, όπου με το τριφύλλι έχει μόλις 20 λεπτά στη νίκη 4-1 με τη Γιουνγκ Μπόις στη Βέρνη. Έκτοτε, δεν μπόρεσε να κάνει κάτι στη διοργάνωση εξαιτίας του τραυματισμού κι αντικαταστάθηκε από τον Πάντοβιτς.

Ο Ντέσερς, λοιπόν, την περασμένη σεζόν, πριν από σχεδόν 11 μήνες πέτυχε ένα θαυμάσιο γκολ. Το έκανε στο Europa League στις 23/1/25 για τη League Phase της διοργάνωσης, στο Ολντ Τράφορντ, με αντίπαλο τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Η Ρέιντζερς ήταν πίσω στο σκορ με 1-0 και στο 88' ο νυν άσος του Παναθηναϊκού κοντρόλαρε άψογα μία μακρινή μπαλιά, γύρισε κι εκτέλεσε εντυπωσιακά για το 1-1. Οι Άγγλοι, βέβαια, πήραν τη νίκη με 2-1, με γκολ του Μπρούνο Φερνάντες στο 92'.

Δείτε το γκολ και την ανάρτηση της UEFA