Ο Λιβάι Γκαρσία έδωσε το παρών στη Νέα Φιλαδέλφεια για τον αγώνα της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο και βρέθηκε στη σουίτα του Μάριου Ηλιόπουλου.

Ο Λιβάι Γκαρσία επέστρεψε στο γήπεδο που στέφθηκε πρωταθλητής ως επισκέπτης. Ο διεθνής με το Τρινιντάντ και Τομπάγκο επιθετικός βρέθηκε στη Νέα Φιλαδέλφεια για τον αγώνα της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο και είχε την ευκαιρία να τα πει με τον Μάριο Ηλιόπουλο.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Δικεφάλου ανέβηκε στη σουίτα του διοικητικού ηγέτη της Ένωσης και είχαν τετ α τετ, ενώ έβγαλαν και φωτογραφία.

Ο 28χρονος φορ αγωνίστηκε το Σάββατο στο ισόπαλο ντέρμπι της Μόσχας μεταξύ της Σπαρτάκ και της Ντιναμό (1-1), ενώ βρίσκεται στην Ελλάδα στο πλαίσιο της διακοπής του πρωταθλήματος Ρωσίας, το οποίο θα συνεχιστεί το Μάρτιο.

Ο Λιβάι πουλήθηκε στη Σπαρτάκ τον περασμένο Φλεβάρη αντί περίπου 19 εκατομμυρίων ευρώ. Με το Δικέφαλο στο στήθος μέτρησε 160 εμφανίσεις, με 56 γκολ και 27 ασίστ, ενώ ήταν από τους πρωταγωνιστές της ομάδας του Ματίας Αλμέιδα που πήρε το ντάμπλ του 2023.