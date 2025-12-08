Η επιθετική αφλογιστία του Τετέ κοστίζει ακριβά στον Παναθηναϊκό!

Ο Τετέ πραγματοποιεί μία κάκιστη σεζόν στο σκοράρισμα, έχοντας βρει πλεκτό, τρεις φορές λιγότερες από το προσδοκώμενο!

Το καλοκαίρι του 2024, ο Παναθηναϊκός έβγαλε από τα ταμεία του 5.5 εκατομμύρια ευρώ για να κάνει δικό του, τον Τετέ από την Γαλατά. Παράλληλα, έδωσε στον Βραζιλιάνο εξτρέμ, το μεγαλύτερο συμβόλαιο του ελληνικού ποδοσφαίρου και το πιο υψηλό στην ιστορία του Τριφυλλιού: 2.7 εκατομμύρια ευρώ ετησίως!

Κάτι που αυτομάτως δημιουργεί την απαίτηση, ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής να αποτελεί σημείο αναφοράς, να κάνει την διαφορά, να μπορεί στα δύσκολα να οδηγεί την ομάδα στις νίκες μέσα από ομαδικές κινήσεις ή την ατομική του ποιότητα.

Πέρσι, ο 25χρονος εξτρέμ έκανε μια καλή σεζόν, σκοράροντας 11 γκολ και προσφέροντας 3 ασίστ.

Σε ρηχά νερά με 3 γκολ λιγότερα από το προσδοκώμενο

Φέτος, όμως, ο Τετέ δεν είναι το ίδιο επιδραστικός, το ίδιο ουσιαστικός και σε καμία περίπτωση μέχρι στιγμής δεν δίνει πράγματα που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις που υπάρχουν από εκείνον.

Η αφλογιστία του, η έλλειψη καλών επαφών σε μεγάλες ευκαιρίες, κοστίζει αρκετά στον Παναθηναϊκό.

Σε όλες τις διοργανώσεις, έχει 48 τελικές. Με βάση την ποιοτική τους αξία θα ''έπρεπε'' να έχει σκοράρει τουλάχιστον 5 φορές(5xGoals). Το λιγότερο, το μίνιμουμ.

Εκείνος, όμως, έχει συνδεθεί με το αντίπαλο πλεκτό μόνο 2 φορές. Κόντρα σε Παναιτωλικό και ΑΕΚ, όπου αν δεν υπήρχε το γλίστρημα του Στρακόσα, θα ήταν απίθανο η μπάλα να κατέληγε στο πλεκτό.

Σκοράροντας μέχρι στιγμής τρεις φορές λιγότερες από το προσδοκώμενο, αδυνατεί να προσφέρει λύσεις εκεί όπου το σύνολο τον έχει ανάγκη. Στα τελευταία μέτρα του αγωνιστικού χώρου...

Η έλλειψη ομαδικότητας σε κρίσιμες στιγμές

Μέσα από την λογική επιθυμία του να σκοράρει, να επιστρέψει στην καλή συχνότητα στα γκολ, ο Τετέ κάποιες φορές δείχνει έλλειψη ομαδικότητας. Προτιμά να εκτελέσει εκείνος από το να σιγουρέψει το γκολ για την ομάδα του.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα το βράδυ της Κυριακής στη Λάρισα, όπου έχει ξεκάθαρη και ανοιχτή γραμμή πάσας για τον Ντέσερς. Αν του την ''σπάσει'', ο Νιγηριανός έχει κενή εστία, λογικά να ευστοχήσει, θα γίνει το 3-1 και τίποτα από όσα έγιναν μετά, δεν θα είχαν συμβεί.

Άρα, λοιπόν, πέρα από την βελτίωση των εκτελέσεών του, θα πρέπει να γίνει πιο ομαδικός σε αντίστοιχες στιγμές...