Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για την 6η διαδοχική νίκη της ΑΕΚ (8η σε 9 ματς), τους σούπερ Ρότα - Πινέδα και το τανκ Γιόβιτς, ωστόσο καταλαβαίνει παράλληλα τι συμβαίνει...

Η ολοκλήρωση της αναμέτρησης στην Νέα Φιλαδέλφεια προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερο ενθουσιασμό στον κόσμο της ΑΕΚ, ο οποίος κατά την αποχώρησή του το πιο όμορφο γήπεδο στη χώρα, μιλούσε για τα πρόσωπα που ξεχώρισαν, την εικόνα η οποία ολοένα και βελτιώνεται, ακόμη και το ποσό σημαντικό θα είναι το κομμάτι της ενίσχυσης για την Ένωση στην χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Όλα λογικά κι αναμενόμενα έπειτα από το 4-1 επί του Ατρόμητου το οποίο τελικά βάση συνολικής εικόνας της αναμέτρησης, αποδείχθηκε και φτωχό για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, πιο σωστά μικρό σκορ αλλά ταυτόχρονα το μεγαλύτερο σε έκταση στην έως τώρα επιτυχημένη θητεία του στον κιτρινόμαυρο πάγκο! Σε άλλες περιπτώσεις η συζήτηση όλων των φίλων του Δικέφαλου θα συνέχιζε με αναφορές στο πώς δύναται να κατακτήσει τον τίτλο φέτος η αγαπημένη τους ομάδα και με ποιους πρωταγωνιστές θα τα καταφέρει: τι θα απαιτηθεί, πώς πρέπει να παίξει και στα υπόλοιπα ντέρμπι, αλλά και άλλες αντίστοιχες λεπτομέρειες.

Θα επρόκειτο για απόλυτα δικαιολογημένη κουβέντα για και από το κοινό της ΑΕΚ μιας και αποτελεί την ομάδα η οποία, από την επιστροφή της στο σπίτι και την πόλη έως τώρα, είναι μόνιμα βασική πρωταγωνίστρια και διεκδικήτρια του τίτλου: είτε τα καταφέρνει, είτε όχι στον πόντο, είτε τελικά αποτυγχάνει απόλυτα όπως πέρυσι στα play offs. Την πρώτη χρονιά με το νταμπλ το έπαιξε το πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό, την δεύτερη εως την τελευταία αγωνιστική με τον ΠΑΟΚ και πέρυσι έως τη διαδικασία των play offs με τον Ολυμπιακό, καμία άλλη ομάδα δεν είχε έστω μικρή απόσταση από τους "ερυθρόλευκους'' έως τον Φλεβάρη και λίγο πριν τη διαδικασία του μίνι πρωταθλήματος. Ποια είναι η διαφορά φέτος και η συζήτηση αυτή για τις πιθανότητες τίτλου δεν υπάρχει σε κανέναν κόσμο της ΑΕΚ παρά το γεγονός πως συνεχίζει και είναι ανταγωνιστική και βασική διεκδικήτρια (μόλις μία νίκη μακριά) του τίτλου; Μα φυσικά τα όσα πράττουν οι διαιτητές στο χορτάρι...

Το συμπέρασμα στις συζητήσεις των οπαδών της ΑΕΚ είναι το ίδιο από όλες τις παρέες που με πλησίασαν, τόσο πριν τη διεξαγωγή του αγώνα, όσο και (κυρίως) μετά την εύκολη επικράτηση: "Μια χαρά πάει η ομάδα αλλά ρε Τσακ αφού τα βλέπεις, δεν θα σ' αφήσουν, πόσο θα κερδίζεις και τα σφυρίγματα την ώρα που τους άλλους τους πάνε τρένο με απίθανες αποφάσεις;", μπορεί κανείς να πει το αντίθετο και να μη δικαιώσει τη συγκεκριμένη άποψη; Αυτή είναι η πραγματικότητα και όσοι δεν θέλουν να τη βλέπουν καλά κάνουν για την αγαπημένη τους ομάδα αλλά μην κουνάνε και το δάχτυλο! Σε αγώνα της Ένωσης ακυρώθηκε και πάλι γκολ του Γιόβιτς στο οποίο ακόμη ψάχνουν να καταλάβουν και οι αντίπαλοι τι αποφάσισε ο Ζαμπαλάς και γιατί τον δικαίωσε ο Τσακαλίδης. "Είδες τι ακύρωσε ρε man; Δεν τα κατάφεραν εδώ, θα μας έχουν έτοιμους για το Αγρίνιο, δεν θυμάσαι τον Παπαδόπουλο εντός με τον Παναιτωλικό;", το συμπέρασμά τους και απόλυτα δικαιολογημένα!

Ο καλλωπισμός, οι διαδοχικές νίκες και τα πρόσωπα...

Να θες να ...αγιάσεις δεν σε αφήνουν: βλέπεις τα γκολ που ακυρώνουν στη σειρά στην ΑΕΚ και τον Λούκα Γιόβιτς και έπειτα εκείνα που μετράνε κανονικά του Ελ Καμπί στον Ολυμπιακό και τρελαίνεσαι! Προσοχή γιατί παρεξηγούν και παρερμηνεύουν αυτά που γράφουμε και λέμε: προφανώς και σωστά ΔΕΝ ακυρώνουν τα τέρματα του σπουδαίου φορ από το Μαρόκο που παίζει στους "ερυθρόλευκους", αυτό που αναρωτιόμαστε είναι αν υπάρχει εντολή να μην μετράνε τα γκολ επειδή είναι ο Γιόβιτς και φοράει την "κιτρινόμαυρη" φανέλα... Και να ήταν μόνο αυτά: είδαμε τι έγινε στην Τούμπα στο ματς του ΠΑΟΚ με τον Άρη με έναν απαράδεκτο και σωστά τιμωρημένο Ιταλό διαιτητή στο VAR. Δηλαδή βρε Λανουά έστω τα βασικά: τιμωρήθηκε στην πατρίδα του για άθλιες αποφάσεις και τον φέρνεις στην Ελλάδα; Τι θα πιστέψει ο οποιοδήποτε οταν μάλιστα δεν δίνει μαρς κόκκινη, πέναλτι στον φιλοξενούμενο και βλέπει και πέναλτι ανύπαρκτο για τον γηπεδούχο; Αν μη τι άλλο δίνεις τροφή να γίνει κουβέντα με τις απαράδεκτες επιλογές σου.

Από την άλλη υπάρχει η ΑΕΚ που παρά τα όσα απίθανα συμβαίνουν φέτος, πράγματα δίχως προηγούμενο, διευρύνει το νικηφόρο σερί της και τον αγωνιστικό καλλωπισμό της, αλλά σωστά με αυτά που βλέπουμε περιμένουμε το επόμενο... μπλόκο (και όχι αγροτών) για να τη σταματήσουν την ίδια ώρα που οι αντίπαλοί της για τον τίτλο περνάνε... ζάχαρη και τους πάνε... τρένο! Υπάρχουν και τα ΜΜΕ που είναι τα περισσότερα εξαρτημένα; αλήθεια είδατε πουθενά να παίζει δυνατά το θέμα με τα σπασμένα καθίσματα στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου της Λιβαδειάς που πέταξαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ στο 2-3 του Γιακουμάκη; Πουθενά το παραμικρό, θαρρείς και δεν έγινε καν, ήταν μοντάζ το πλάνο της τηλεόρασης που το έδειξε ξεκάθαρα, μιλάμε για απίστευτα πράγματα... Αλλά η Ένωση προφανώς και πρέπει να συνεχίσει στο δρόμο αυτό διότι έτσι τους εκθέτει και δεν υπάρχει και κάτι που να δύναται να πράξει παραπάνω (θα υπάρχει βέβαια συνέχεια στην κόντρα αφού δεν απάντησε στο εξώδικο η ΕΠΟ).

Αυτή ήταν η 5η διαδοχική νίκη στο πρωτάθλημα, η 6η σερί και με το διπλό στην Φλωρεντία, η 8η επικράτηση σε 9 συνολικά ματς έπειτα από την ήττα στο Φάληρο από τον Ολυμπιακό και αν μη τι άλλο από τότε έως σήμερα η εξέλιξη και η βελτίωση είναι συγκλονιστικές! Συμβαίνει γιατί όπως είπε ο Νίκολιτς άλλαξαν κάποια πράγματα στην προπόνηση και διότι το πρέσιγνκ της ΑΕΚ έχει πάει σε πολύ καλύτερο επίπεδο από ότι στις αρχές της σεζόν. Επιπρόσθετα είναι και η απόδοση ποδοσφαιριστών κλειδιά: όπως ο Πινέδα που κάνει αντίστοιχα καλή σεζόν με τις πρώτες δυο του με την κιτρινόμαυρη φανέλα, το τανκ ο Γιόβιτς ο οποίος σκοράρει συνέχεια, άλλες φορές του τα μετράνε, άλλες όχι (τρία γκολ του 'χουν ακυρώσει ήδη δίχως λόγο και αιτία) και ο Ρότα που έχει ήδη 4 ασίστ και θα είχε ίσως τις διπλάσιες αν είχαν αξιοποιήσει τα πάρε βάλε που έχει δώσει... Δεν χρειάζεται να πούμε - γράψουμε περισσότερα για το ματς πέρα από την ευχή να είναι καλά ο Γκατσίνοβιτς, με το μικρότερο δυνατό κόστος ο τραυματισμός του, ειδικά τώρα που πήγαινε σούπερ. Καταλήγοντας να σημειώσω πως έχει απόλυτο δίκιο ο Νίκολιτς να λέει ότι την Πέμπτη είναι το πιο δύσκολο ματς της Ένωσης...

***Ήρθε από την Βοστόνη ο αδερφός μας ο Άρης για κακό μαντάτο, προσωπικό του, εκμεταλλεύτηκε το ταξίδι για να δει την αγαπημένη του ΑΕΚ και να την... οδηγήσει με την παρουσία και την αύρα του σε έξι σερί νίκες, του το υποσχέθηκα πως θα το αναγνωρίσω, καλή επιστροφή στην Αμερική Άρη μου και φιλιά στη Σοφία και τα υπέροχα παιδιά σου...