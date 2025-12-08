Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τους Galacticos και το Πανσερραϊκός - Παναιτωλικός για την 13η αγωνιστική της Stoiximan Superleague

Πλούσιο σε ποδοσφαιρική δράση το πρόγραμμα της σημερινής ημέρας (08/12), με τα κορυφαία Ευρωπαϊκά πρωτάθλημα να έχουν κανονικά αγώνες.

Πριν από όλα αυτά όμως, στις 14:00 έρχονται στο στούντιο του Gazzetta oι Galacticos. Κώστας Ψάρρας, Κώστας Νικολακόπουλος, Νίκος Αθανασίου και Γιώργος Τσακίρης μεταφέρουν όλο το ρεπορτάζ της 13ης αγωνιστικής, ενώ υπάρχει και σύνδεση με Σταύρο Σουντουλίδη και Βασίλη Βλαχόπουλο από τη Θεσσαλονίκη.

Αναφορικά με το ποδόσφαιρο η 13η αγωνιστική της Stoiximan Superleague ρίχνει αυλαία με την αναμέτρηση του Πανσερραϊκού με τον Παναιτωλικό. Οι Σερραίοι θα φιλοξενήσουν στο «Δημοτικό Στάδιο Σερρών», τους Αγρινιώτες με μοναδικό στόχο την νίκη και τους 3 βαθμούς που θα τους δώσουν μία ανάσα και θα τους «ξεκολλήσουν» από το πάτο της βαθμολογίας. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 18:00 με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime.

Στα υπόλοιπα πρωταθλήματα της Ευρώπης και την Ιταλία, η Πίζα θα υποδεχθεί στις 16:00 την Πάρμα (Cosmote Sport 1), η Ουντινέζε την Τζένοα (19:00, Cosmote Sport 1) και η Τορίνο την Μίλαν (21:45, Cosmote Sport 1). Στην Ισπανία η Οσασούνα θα αναμετρηθεί με την Λεβάντε (22:00, Nova Sports 1), στην Αγγλία και την Premier League η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Γουλβς (22:00, Nova Sports Premier League), ενω στην Πορτογαλία, Βιτόρια Γκιμαράες και Ζιλ Βιθέντε έρχονται αντιμέτωπες (22:30, Cosmote Sport 3).

Τέλος στο χάντμπολ ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό (16:45, ΕΡΤ2), στο μπάσκετ η Βίρτους Μπολόνια την Ντερτόνα (19:30, Cosmote Sport 4), ενώ στο βόλεϊ γυναικών ο Ηλυσιακός τον ΑΟ Μαρκοπούλου (20:45, ΕΡΤ2).

Οι μεταδόσεις της ημέρας