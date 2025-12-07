Ο Άρολντ Μουκουντί συμπλήρωσε τις 100 εμφανίσεις με την ΑΕΚ και μετά την «τεσσάρα» επί του Ατρομήτου τιμήθηκε από τον Μάριο Ηλιόπουλο και αποθεώθηκε από τους Ενωσίτες.

Ξεχωριστή βραδιά για τον Άρολντ Μουκουντί. Ο διεθνής Καμερουνέζος στόπερ ήταν βασικός, αναντικατάστατος και αρχηγός στην «τεσσάρα» της ΑΕΚ επί του Ατρομήτου και συμπλήρωσε τις 100 εμφανίσεις με τον Δικέφαλο στο στήθος.

«Αρόλντ, συγχαρητήρια. Σε ευχαριστούμε για την προσφορά σου και σου ευχόμαστε ακόμα περισσότερες επιτυχίες με την ομάδα μας», ήταν το μήνυμα της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ που ακούστηκε στην «OPAP Arena», ενώ έπαιζε video - αφιέρωμα στα μάτριξ για τον Αφρικανό κεντρικό αμυντικό.

Ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο και έδωσε στον «Λοχία» της Ένωσης μια αναμνηστική φανέλα με το Νο. 100 και τον φίλησε. Φυσικά οι Ενωσίτες αποθέωσαν τον θηριώδη στόπερ, ο οποίος πήγε μπροστά στην Original και χειροκρότησε τους φίλους τους Δικεφάλου.

O εκ των αρχηγών της ΑΕΚ φόρεσε τα κιτρινόμαυρα το καλοκαίρι του 2022, έχει σκοράρει 9 γκολ, ενώ ήταν βασικός μέλος της ομάδας του Ματίας Αλμέιδα που πανηγύρισε το νταμπλ το 2023, όντας και σκόρερ στο νικηφόρο τελικό επί του ΠΑΟΚ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο (2-0).