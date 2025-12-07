Νίκολιτς: «Δεχτήκαμε ανεπίτρεπτο γκολ, το μυαλό στρέφεται στη Σάμσουνσπορ»

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς στην κάμερα της Cosmote TV μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί του Ατρομήτου στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η ΑΕΚ πανηγύρισε την έκτη διαδοχική της νίκη και τέταρτη στο πρωτάθλημα. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ήταν ανώτερη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα με τον Ατρόμητο στη Νέα Φιλαδέλφεια και επικράτησε με 4-1.

Ο Σέρβος τεχνικός μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV μετά το ματς και στάθηκε στο γκολ που δέχτηκε η ομάδα του, ενώ τόνισε πως πλέον ο Δικέφαλος επικεντρώνεται στη «μάχη» της Σαμψούντας.

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

«Είμαστε πολύ καλά. Ο Ατρόμητος είναι μία πολύ οργανωμένη ομάδα και πιστεύω ότι θα ανέβει στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Πρόκειται για μία ακόμη πολύ σημαντική νίκη για εμάς. Το μυαλό μας στρέφεται πλέον στον αγώνα στην Τουρκία και τη Σαμσουνσπόρ για το Conference League.

Δεχτήκαμε ένα ανεπίτρεπτο γκολ, ωστόσο, πέρα από αυτή τη φάση, ήμασταν πολύ καλοί στο παιχνίδι και αξίζαμε τη νίκη, ακόμα τρεις βαθμοί για εμάς. Δεν έχω να πω πολλά λόγια».