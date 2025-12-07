Ο Παναγιώτης Τσαντίλας μείωσε προσωρινά για τον Ατρόμητο, όμως ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς επανέφερε τη διαφορά στα τρία γκολ υπέρ της ΑΕΚ.

Τα δυο γκολ του Λούκα Γιόβιτς μέσα σε διάστημα πέντε λεπτών έκριναν επί της ουσίας το τρίποντο της ΑΕΚ κόντρα στον Ατρόμητο, όμως στη συνέχεια μπήκαν ακόμα δυο γκολ.

Στο 73ο λεπτό οι Περιστεριώτες μείωσαν προσωρινά το σκορ. Κακή πάσα του Καλοσκάμη, ο Ρότα δεν κατάφερε να κάνει κοντρόλ, ο Γιουμπιτάνα έκλεψε, πέρασε στον Αϊτόρ, ο οποίος γύρισε στον Τσαντίλα και ο νεαρός φορ μείωσε σε 3-1 με πλασέ.

Η ΑΕΚ επανέφερε τη διαφορά στα δυο γκολ στο 87ο λεπτό, καθώς ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς που είχε μπει δυο λεπτά νωρίτερα βρήκε το δρόμο προς τα δίχτυα. Η φάση ξεκίνησε από τον Αυστροκροάτη χαφ, ο οποίος άνοιξε την μπάλα δεξιά προς τον Ρότα, ο δημιουργός του γκολ του Πινέδα έκανε το γύρισμα, από κακή επαφή του Καραμάνη η μπάλα πήρε πορεία προς το τέρμα, ο Χουτεσιώτης απέκρουσε με το πόδι και στην επαναφορά ο Λιούμπισιτς διαμόρφωσε το τελικό 4-1 με εξ επαφής τελείωμα.

O νεαρός φορ του Ατρομήτου έφτασε τα έξι γκολ στην τρέχουσα σεζόν, εκ των οπόίων τα τρία στο πρωτάθλημα, ενώ ο «Λιούμπι» άνοιξε λογαριασμό στην τρέχουσα σεζόν.