ΑΕΚ: «Φατούρο» στον Πήλιο και υπό βροχή η προπόνηση στη Σαμσούντα
Η ΑΕΚ βρίσκεται στη Σαμσούντα για την αυριανή (11/12, 19:45) αναμέτρηση με τη Σάμσουνσπορ στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Conference League, με τους κιτρινόμαυρους μετά το μεγάλο διπλό την περασμένη αγωνιστική επί της Φιορεντίνα να έχουν επιστρέψει στο κόλπο της διεκδίκησης μιας θέσης στην πρώτη οκτάδα.
Ο Μάρκο Νίκολιτς μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου έκανε λόγο για μια «μάχη» που έχει μπροστά της η ΑΕΚ τονίζοντας ότι οι παίκτες του θα πρέπει να «χύσουν το αίμα τους» για να φύγουν με ένα θετικό αποτέλεσμα από την Τουρκία καθώς έχουν απέναντί τους έναν δυνατό αντίπαλο.
Αμέσως μετά οι παίκτες του Νίκολιτς βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου της Σάμσουνσπορ, ολοκληρώνοντας υπό βροχή την προετοιμασία τους ενόψει της αυριανής αναμέτρησης. Ο Σταύρος Πήλιος μάλιστα εισέπραξε ένα φιλικό «φατούρο» πριν την έναρξη του προγράμματος λόγω των γενεθλίων του, με τον αριστερό μπακ της Ένωσης να κλείνει σήμερα τα 25 του χρόνια.
Η κιτρινόμαυρη αποστολή βρίσκεται στη Σαμσούντα, όπως είναι γνωστό, χωρίς τους Ζίνι, Γκατσίνοβιτς και Πιερό, με τον Κουτέσα αντίθετα να επιστρέφει και να προπονείται κανονικά, όπως και οι Μάνταλος και Ελίασον, οι οποίοι βρίσκονταν άλλωστε στον πάγκο στο τελευταίο ματς πρωταθλήματος με τον Ατρόμητο. Και οι τρεις τους, όπως τόνισε ο Νίκολιτς, πάντως δεν είναι έτοιμοι ακόμα για να βγάλουν ολόκληρο 90λεπτο.
