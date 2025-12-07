ΠΑΟΚ: Μαγνητική ο Γιακουμάκης και αμφίβολος για Λουντογκόρετς
Ήταν ένα από τα πρόσωπα του ντέρμπι με τον Αρη, καθώς με δύο δικά του γκολ οδήγησε τον ΠΑΟΚ σε μια εύκολη επικράτησε με 3-1. Όμως αποχώρησε με ενοχλήσεις και πλέον οι εξετάσεις θα δείξουν τι συμβαίνει. Η συμμετοχή του φορμαρισμένου Έλληνα επιθετικού στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Λουντογκόρετς κρίνεται αμφίβολη και θα αποφασιστεί μετά τις εξετάσεις. Ο σκόρερ των δύο τερμάτων του ΠΑΟΚ στο αποψινό ντέρμπι με αντίπαλο τον Άρη αποχώρισε από την Τούμπα εμφανώς στεναχωρημένος, καθώς ο τραυματισμός έρχεται σ' ένα χρονικό σημείο της σεζόν όπου έχει αρχίσει να βρίσκει την επαφή με τα αντίπαλα δίχτυα φτάνοντας να μετράει εννιά γκολ μέχρι τώρα με την ασπρόμαυρη φανέλα
