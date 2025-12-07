Ο Γιακουμάκης θα κάνει μαγνητική την Τρίτη (9/12) για να διαπιστωθεί το πρόβλημα στον αριστερό τετρακέφαλο, το οποίο και στάθηκε αιτία να γίνει αναγκαστική αλλαγή στο 58' του ντέρμπι της Τούμπας.

Ήταν ένα από τα πρόσωπα του ντέρμπι με τον Αρη, καθώς με δύο δικά του γκολ οδήγησε τον ΠΑΟΚ σε μια εύκολη επικράτησε με 3-1. Όμως αποχώρησε με ενοχλήσεις και πλέον οι εξετάσεις θα δείξουν τι συμβαίνει. Η συμμετοχή του φορμαρισμένου Έλληνα επιθετικού στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Λουντογκόρετς κρίνεται αμφίβολη και θα αποφασιστεί μετά τις εξετάσεις. Ο σκόρερ των δύο τερμάτων του ΠΑΟΚ στο αποψινό ντέρμπι με αντίπαλο τον Άρη αποχώρισε από την Τούμπα εμφανώς στεναχωρημένος, καθώς ο τραυματισμός έρχεται σ' ένα χρονικό σημείο της σεζόν όπου έχει αρχίσει να βρίσκει την επαφή με τα αντίπαλα δίχτυα φτάνοντας να μετράει εννιά γκολ μέχρι τώρα με την ασπρόμαυρη φανέλα