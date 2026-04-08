Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου δεν ήταν απλώς ο πατέρας του Ραζβάν. Ήταν μια αθόρυβη παρουσία με ουσία, που συνδέθηκε με τον ΠΑΟΚ και τους ανθρώπους του.

Η είδηση «έπεσε» βαριά στην Τούμπα. Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών βυθίζοντας στο πένθος το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, δεν ήταν απλώς «ο πατέρας του Ραζβάν» για τον ΠΑΟΚ.

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου (1946-2026) ήταν μια παρουσία που είχε περάσει από την Τούμπα, είχε ζήσει στιγμές της ομάδας από κοντά, είχε συνδεθεί με ανθρώπους και καταστάσεις, αφήνοντας μια αίσθηση που δεν περιγράφεται εύκολα με λέξεις.

Η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ στο «αντίο» της μίλησε για το αποτύπωμα που άφησε στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και στάθηκε δίπλα στον Ραζβάν, σε μια στιγμή που δεν χωρά πολλά. Ο Τάισον τον αποχαιρέτισε με δάκρυα. Το ίδιο και ο Τόμας Κεντζιόρα. Δικά του «παιδιά», σ’ ένα άλλο πρωτάθλημα, το ουκρανικό, όπου μεγαλούργησε με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ και την Ντινάμο Κιέβου.

Ο ίδιος ο Μιρτσέα είχε βρεθεί στην Τούμπα, είχε δει τον ΠΑΟΚ του γιου του από κοντά, είχε ζήσει τη φόρτιση αυτών των βραδιών. Δεν ήταν ένας απλός παρατηρητής. Επί προσωπικού, θυμάμαι πως τον είχα σε απόσταση αναπνοής στα playoffs της σεζόν 2023-24, που οδήγησαν στην κατάκτηση του πιο μάγκικου πρωταθλήματος στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πριν από την έναρξη κάθε αγώνα είχε την ίδια αγωνία ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του και παράλληλα «διάβαζε» το παιχνίδι για χάρη του γιου του. Σπουδαίο πράγμα.

Το… φυλαχτό του ΠΑΟΚ

Υπήρχε μια σχέση που χτίστηκε με τον Ιβάν Σαββίδη, μια επικοινωνία που ξεπερνούσε το τυπικό. Ο ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ δεν το είχε κρύψει ποτέ. Μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2024, μέσα σε ένα κλίμα έντονης συγκίνησης, στάθηκε μπροστά στον Ραζβάν και άνοιξε την καρδιά του. «Είμαι περήφανος για σένα και για όσα έχεις πετύχει… Ξέρω ότι καταλαβαίνεις τι εννοώ… Όταν σου μιλάω, νιώθω τι σημαίνει η υποστήριξη που λαμβάνεις από την οικογένειά σου. Ραζβάν, ευχαριστώ!» ήταν τα πρώτα του λόγια, πριν σταθεί σε εκείνον που δεν φαινόταν, αλλά ήταν πάντα εκεί.

«Θέλω -επίσης- να ευχαριστήσω τον πατέρα σου, που είναι φυλαχτό για την ομάδα μας και μας φέρνει καλή τύχη. Ελπίζω να ζήσει άλλα 100 χρόνια και να μας φέρει άλλους 100 τίτλους με την τύχη του».

Δεν ήταν λόγια της στιγμής. Ήταν κάτι που αποτύπωνε μια σχέση που είχε ήδη χτιστεί. Και ίσως να εξηγεί και εκείνη τη σκηνή του 2019, όταν ο ΠΑΟΚ κατέκτησε το αήττητο πρωτάθλημα και ο Μιρτσέα Λουτσέσκου βρέθηκε στα αποδυτήρια της Τούμπας.

Περηφάνια για το αήττητο του '19

Εκεί, σε έναν στενό διάδρομο γεμάτο ένταση και χαμόγελα, μίλησε με τον δικό του τρόπο. «Κέρδισα τον πρώτο τίτλο μου σε άλλη χώρα σε ηλικία 50 ετών. Ο Ραζβάν είναι πέντε χρόνια μπροστά, ωστόσο υπάρχουν πολλές άλλες ομοιότητες. Έχασε πέρσι το πρωτάθλημα με τον τρόπο που τον έχασε, αλλά εγώ τον θεωρούσα πρωταθλητή, και τώρα τελικά έφτασε η πολυαναμενόμενη στιγμή. Είμαι περήφανος για το γιο μου».

Δεν χρειάστηκε ποτέ να πει περισσότερα. Σε εκείνη τη φράση χωρούσαν χρόνια, επιλογές, δυσκολίες, δικαίωση.

Και κάπως έτσι, ο Μιρτσέα δεν ήταν απλώς μια μορφή που πέρασε από την Τούμπα. Ήταν μια παρουσία που έγινε κομμάτι της ιστορίας της, έστω και αθόρυβα.

Σήμερα, αυτό που μένει δεν είναι μόνο η απώλεια ενός μεγάλου προπονητή. Είναι το κενό μιας φιγούρας που, ακόμη κι όταν δεν ήταν μπροστά, βρισκόταν πάντα εκεί. Δίπλα στον Ραζβάν, δίπλα σε μια ομάδα που τον ένιωσε με τον δικό της τρόπο. Και αυτό, όσο κι αν δεν φαίνεται, είναι από εκείνα που μένουν.