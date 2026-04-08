Λίγοι γνωρίζουν το απίθανο σκηνικό μετά τον αγώνα του Μουντιάλ του 1970 ανάμεσα στη Ρουμανία και τη Βραζιλία, όταν ο Πελέ ζήτησε από τον Μιρτσέα Λουτσέσκου να ανταλλάξουν φανέλες.

Το παγκόσμιο ποδόσφαιρο πενθεί καθώς έφυγε από τη ζωή ένας από τους σπουδαιότερους παίκτες και προπονητές που πέρασαν από τα ποδοσφαιρικά γήπεδο, ο Μιρτσέα Λουτσέσκου.

Ο Ρουμανός προπονητής άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 80 ετών και υπήρξε ένας εκ των κορυφαίων Ρουμάνων ποδοσφαιριστών τόσο ως παίκτης όσο και ο κόουτς, έχοντας αντιμετωπίσει και συνεργαστεί με μεγάλα ονόματα του αθλήματος.

Μία από τις σπάνιες αλλά πιο point στιγμές της ζωής του, ήταν το παιχνίδι ανάμεσα στη Ρουμανία και τη Βραζιλία για την τελευταία αγωνιστική των ομίλων στο Μουντιάλ του 1970 στο Μεξικό.

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου δεν ήταν απλώς βασική μονάδα της χώρας του αλλά και ο αρχηγός της ομάδας που πήγε στα τελικά της διοργάνωσης, όπου μετά την ήττα από την Αγγλία (1-0) και τη νίκη με τη Τσεχοσλοβακία (2-1), έψαχνε το τρίποντο απέναντι στη Βραζιλία του Πελέ.

Μετά από ένα εντυπωσιακό παιχνίδι, οι Βραζιλιάνοι επικράτησαν με 3-2 των Ρουμάνων και στο τέλος του αγώνα, η κάμερα κατέγραψε κάτι απίθανο. Ο σπουδαίος Πελέ πήγε προς το μέρος του Λουτσέσκου και του ζήτησε να ανταλλάξουν φανέλες, με τον Ρουμάνο να το αποδέχεται. Άξιο αναφοράς είναι ότι ο πατέρας του Ραζβάν Λουτσέσκου, δεν είχε σκοράρει ή μοιράσει ασίστ σε εκείνο το παιχνίδι αλλά είχε εντυπωσιάσει με την εμφάνιση του και συνολικά με την πορεία του στη διοργάνωση.

1970 Dünya Kupası'nda Pelé'nin Mircea Lucescu'yla formasını değiştirdiği ikonik an.

Έπειτα από περίπου 50 χρόνια, όταν ο Λουτσέσκου ήταν πλέον προπονητής της Ντιναμό Κιέβου, μετά από ένα παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα, ζήτησε τη φανέλα του Λιονέλ Μέσι, λέγοντάς του «Λίο, έχω τη φανέλα του Πελέ στο σπίτι μου. Θα ήθελα να βάλω και τη δική σου», με τον Αργεντινό αστέρα να το αποδέχεται.