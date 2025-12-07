Στο 49ο λεπτό της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο ο Γιόβιτς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, όμως διαιτητής και VAR έκριναν πως υπήρχε φάουλ του Ζοάο Μάριο.

Διαμαρτυρίες από πλευράς των ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ στο 49ο λεπτό του αγώνα με τον Ατρόμητο στη Νέα Φιλαδέλεφεια για ακυρωθέν γκολ του Λούκα Γιόβιτς.

Στο 49ο λεπτό ο Ρέλβας έβγαλε σε τετ α τετ τον Γιόβιτς και ο Χουτεσιώτης τον νίκησε, στην εξέλιξη της φάσης ο Γκατσίνοβιτς σέντραρε, ο Ζοάο Μάριο πήρε την κεφαλιά πάσα και ο Σέρβος φορ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα αλλά το γκολ ακυρώθηκε για φάουλ του Πορτογάλου στον Κίνι.

Παρά τα παράπονα των παικτών του Νίκολιτς ο VAR Τσακαλίδης συμφώνησε με τον διαιτητή Ζαμπαλά και το γκολ ακυρώθηκε, με το 1-0 να παραμένει σε αυτή τη φάση.

Πάντως ο Γιόβιτς πήρε το... αίμα του πίσω, καθώς λίγο αργότερα πέτυχε ντοπιέτα.