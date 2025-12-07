ΑΕΚ - Ατρόμητος: Ο Πινέδα «πέταξε» για το 1-0 (vid)
Ο Ορμπελίν Πινέδα φαίνεται πως... εμπνεύστηκε από την παρουσία του πρώην συμπαίκτη του, Λιβάι Γκαρσία, στη Νέα Φιλαδέλφεια και άνοιξε το σκορ για την ΑΕΚ στον αγώνα με τον Ατρόμητο έπειτα από μια «πτήση» σαν αυτές που μας είχε συνηθίσει ο άλλοτε επιθετικός του Δικεφάλου.
Στο 18ο λεπτό ο Λάζαρος Ρότα έβγαλε άψογη σέντρα από τα δεξιά, ο Μεξικανός νίκησε στον αέρα τον κατά 18 πόντους ψηλότερο Δημήτρη Τσακμάκη και με άψογη κεφαλιά νίκησε τον Λευτέρη Χουτεσιώτη για το 1-0.
Φυσικά ο βραχύσωμος χαφ πανηγύρισε με τις... συνηθισμένες του τούμπες και αποθεώθηκε από τους Ενωσίτες, οι οποίοι φώναξαν ρυθμικά το όνομα του.
Δείτε ΕπίσηςΑΕΚ - Ατρόμητος: Στη Νέα Φιλαδέλφεια ο Λιβάι Γκαρσία
Ο Πινέδα έχει τρία γκολ στις τελευταίες πέντε αγωνιστικές κι όλα για το 1-0 (ΑΕΚ - Παναιτωλικός, ΟΦΗ - ΑΕΚ), ενώ ο Ρότα έφτασε τις τέσσερις ασίστ στην τρέχουσα σεζόν, εκ των οποίων οι τρεις στο πρωτάθλημα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.