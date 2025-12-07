Ο Ορμπελίν Πινέδα άνοιξε το σκορ για την ΑΕΚ στο 18ο λεπτό του εντός έδρας αγώνα με τον Ατρόμητο.

Ο Ορμπελίν Πινέδα φαίνεται πως... εμπνεύστηκε από την παρουσία του πρώην συμπαίκτη του, Λιβάι Γκαρσία, στη Νέα Φιλαδέλφεια και άνοιξε το σκορ για την ΑΕΚ στον αγώνα με τον Ατρόμητο έπειτα από μια «πτήση» σαν αυτές που μας είχε συνηθίσει ο άλλοτε επιθετικός του Δικεφάλου.

Στο 18ο λεπτό ο Λάζαρος Ρότα έβγαλε άψογη σέντρα από τα δεξιά, ο Μεξικανός νίκησε στον αέρα τον κατά 18 πόντους ψηλότερο Δημήτρη Τσακμάκη και με άψογη κεφαλιά νίκησε τον Λευτέρη Χουτεσιώτη για το 1-0.

Φυσικά ο βραχύσωμος χαφ πανηγύρισε με τις... συνηθισμένες του τούμπες και αποθεώθηκε από τους Ενωσίτες, οι οποίοι φώναξαν ρυθμικά το όνομα του.

Ο Πινέδα έχει τρία γκολ στις τελευταίες πέντε αγωνιστικές κι όλα για το 1-0 (ΑΕΚ - Παναιτωλικός, ΟΦΗ - ΑΕΚ), ενώ ο Ρότα έφτασε τις τέσσερις ασίστ στην τρέχουσα σεζόν, εκ των οποίων οι τρεις στο πρωτάθλημα.