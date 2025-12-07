Ο κόσμος του ΠΑΟΚ μετά το νικηφόρο ντέρμπι με τον Άρη αποθέωσε τον Τάισον, με τον Βραζιλιάνο να το απολαμβάνει και με το παραπάνω.

Μεγάλο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ με τους «ασπρόμαυρους» να επικρατούν με 3-1 του Άρη στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Οι Θεσσαλονικείς με δύο γκολ του Γιακουμάκη και ένα του Τάισον πήραν το πολύτιμο τρίποντο και μετά το χάρηκαν και με το παραπάνω.

Ο κόσμος αποθέωσε τους παίκτες του Ραζβάν Λουτσέσκου και κυρίως τον Τάισον ο οποίος κάνει εξαιρετικά πράγματα και φέτος. Ο Βραζλιάνος πηγαίνοντας προς τα αποδυτήρια μετά το τέλος της αναμέτρησης άκουσε πολλές φορές το όνομά του από τον κόσμο και έδειξε να το απολαμβάνει.

Και πως να μην το ακούσει όταν δεν σταματά όχι μόνο να σκοράρει αλλά να είναι κομβικότατος σε κάθε παιχνίδι του ΠΑΟΚ, ειδικά την φετινή χρονιά.