ΠΑΟΚ – Άρης: Αποθέωση για Τάισον (vid)
Μεγάλο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ με τους «ασπρόμαυρους» να επικρατούν με 3-1 του Άρη στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Οι Θεσσαλονικείς με δύο γκολ του Γιακουμάκη και ένα του Τάισον πήραν το πολύτιμο τρίποντο και μετά το χάρηκαν και με το παραπάνω.
Ο κόσμος αποθέωσε τους παίκτες του Ραζβάν Λουτσέσκου και κυρίως τον Τάισον ο οποίος κάνει εξαιρετικά πράγματα και φέτος. Ο Βραζλιάνος πηγαίνοντας προς τα αποδυτήρια μετά το τέλος της αναμέτρησης άκουσε πολλές φορές το όνομά του από τον κόσμο και έδειξε να το απολαμβάνει.
Και πως να μην το ακούσει όταν δεν σταματά όχι μόνο να σκοράρει αλλά να είναι κομβικότατος σε κάθε παιχνίδι του ΠΑΟΚ, ειδικά την φετινή χρονιά.
🦅 Η αποθέωση των φίλων του ΠΑΟΚ στο Τάϊσον ο οποίος βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση!!#paokfc pic.twitter.com/6sz54BhJoA— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) December 7, 2025
