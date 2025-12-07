ΑΕΛ Novibet - Παναθηναϊκός 2-2: Τα highlights του αγώνα
«Γκέλα» του Παναθηναϊκού στη Λάρισα. Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ ανέτρεψε το εις βάρος της 1-0 και προηγήθηκε 2-1 της ΑΕΛ Novibet, όμως «πληγώθηκε» όπως και στο ντέρμπι με την ΑΕΚ από ένα πέναλτι στις καθυστερήσεις.
Η ΑΕΛ Novibet άνοιξε το σκορ στο 37ο λεπτό του αγώνα με τον Παναθηναϊκό στη Λάρισα. Έπειτα από λάθος του Μλαντένοβιτς, οι γηπεδούχοι έφυγαν στην αντεπίθεση με τον Στάικο, ο Γκαράτε σούταρε από διαγώνια θέση, ο Κότσαρης απέκρουσε, αλλά ο Φακούντο Πέρες πρόλαβε τον Τσέριν και προ κενής εστίας σκόραρε για το 1-0.
Ο Παναθηναϊκός, όμως, ισοφάρισε στο 43'. Ο Μλαντένοβιτς έβγαλε από αριστερά ωραία σέντρα με τον Ντάβιντε Καλάμπρια σε ρόλο σέντερ φορ να σηκώνεται εξαιρετικά και με τρομερή κεφαλιά να σκοράρει ισοφαρίζοντας σε 1-1, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε και το πρώτο ημίχρονο στο AEL FC Novibet Arena.
Ο Παναθηναϊκός στο 74' γύρισε το σκορ στο ματς με την ΑΕΛ Novibet. Ο Ζαρουρί διεκδίκησε μία βαθιά μπαλιά στη μεγάλη περιοχή των γηπεδούχων κι εκεί δέχθηκε το μαρκάρισμα του Φερίγκρα. Ο Ευαγγέλλου δεν έδειξε κάτι, αλλά ο Κουμπαράκης θεώρησε ότι υπάρχει πέναλτι και τον κάλεσε στο VAR να εξετάσει τη φάση.
Ο Ευαγγέλου την είδε και υπέδειξε πέναλτι. Ο Μπακασέτας ανέλαβε την εκτέλεση, όπως έκανε και στον πρόσφατο αγώνα Κυπέλλου με την Κηφισιά, έστειλε τη μπάλα δεξιά, ο Αναγνωστόπουλος έπεσε αριστερά κι έτσι έγινε το 2-1 υπέρ του τριφυλλιού.
Στο 93' ο Μλαντένοβιτς μονομάχησε με τον Πασά, ο Ευαγγέλου δεν έδωσε κάτι, όμως, έπειτα από παρέμβαση του VAR Κουμπαράκη έδειξε την άσπρη βούλα. Ο Γιάννης Πασάς ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι, νίκησε τον Κότσαρη για το 2-2 και χάρισε τον βαθμό στην ΑΕΛ Novibet.
Τα highlights του αγώνα
