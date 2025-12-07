Ο Νίκος Αθανασίου γράφει στο blog του στο Gazzetta για την εικόνα ντροπής του Παναθηναϊκού στο παιχνίδι με την ΑΕΛ Novibet.

Τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Σχεδόν κάθε χρόνο τα ίδια. Να προσπαθείς να εξηγήσεις τα ανεξήγητα πέρα από τα προφανή. Ναι ο Παναθηναϊκός έχει αλλάξει έξι προπονητές τα τελευταία δύο χρόνια και σε αυτό η ευθύνη βαραίνει την διοίκηση του συλλόγου. Ναι το καλοκαίρι έγιναν μεγάλα λάθη έως και εγκλήματα στον μεταγραφικό σχεδιασμό που άφησαν για διάφορους λόγους μια τεράστια τρύπα στη μεσαία γραμμή με παίκτες πρώτης γραμμής που δεν αντικαταστάθηκαν. Έτσι ομάδα είναι πολύ δύσκολο έως και απίθανο να φτιάξεις.

Από κει και πέρα, όμως, υπάρχει η ατομική ευθύνη. Των ποδοσφαιριστών. Ξεκάθαρα πράγματα, πέρα από την όποια κάκιστη νοοτροπία τους έχει ποτίσει ο ίδιος ο σύλλογος. Για αρχή ας πάνε το βράδυ ή αύριο οκτώ το πρωί στο Κορωπί για προπόνηση και βίντεο, μήπως και καταλάβουν σε ποιον σύλλογο αγωνίζονται. Για αρχή. Και αν κάποιοι θεωρούν πως κάνουν... χάρη στον Παναθηναϊκό που φορούν την φανέλα του, σύντομα θα βρεθούν προ εκπλήξεως.

Ατομική ευθύνη λοιπόν. Σεβασμός. Στη φανέλα, στον κόσμο, στον εαυτό του. Το συναίσθημα αυτό που σε οδηγεί να μην χάνεις την μπάλα έξω από την περιοχή και να κάνεις δώρο το 1-0. Η λογική αυτή που σου απαγορεύει να κρατάς τον Πασά από την φανέλα για αρκετή ώρα μέσα στην περιοχή λες και είναι ο... Λεβαντόφσκι. Που θα πάει βρε άνθρωπέ μου; Τον Ρονάλντο θα κάνει να εκτελέσει με ανάποδο ψαλίδι;

Ατομική ευθύνη. Responsibility που λέει και ο Πεπ. Αυτή που όταν βγαίνεις 2 εναντίον 1 και ο ένας είναι ο τερματοφύλακας την σπας στον συμπαίκτη σου για να γράψει το 3-1 και να πάρει ο σύλλογος το ματς. Αν και όταν μιλάμε για παίκτη 2.7 εκατομμυρίων ευρώ συμβόλαιο έχεις την απαίτηση απλά να πλασάρει στην απέναντι γωνία. Αν δεν μπορείς, όμως, που φέτος... δεν, δώσε την στον Ντέσερς να τελειώσει η ιστορία.

Η συνολική εικόνα ήταν κάκιστη. Ευθύνη σε προπονητή 40 ημερών δεν μπορεί να υπάρξει αλλά υπάρχει η απαίτηση από τον Μπενίτεθ να εμφανίζει μια καλύτερη ομάδα, σαφώς πιο κυριαρχική στα παιχνίδια της. Σιγά-σιγά, βήμα-βήμα αλλά να υπάρχει πρόοδος, προοπτική. Και αν δεν του κάνουν οι... μισοί, ας ζητήσει να του φέρουν άλλους τόσους. Να σπάσει αυγά που μπορεί να μην έσπασαν οι προκάτοχοί του.

Και παρά τα αγωνιστικά χάλια, το ματς γυρίζει από δύο στιγμές. Μια συνεργασία και ένα χαζό πέναλτι. Και όπως με την ΑΕΚ, που δεν είσαι για κάτι παραπάνω και φτάνεις στο ζητούμενο, έρχεται ένα χοντρικό ατομικό λάθος να τα γκρεμίσει όλα!

Για το πρώτο μέρος τι να πεις και τι να γράψεις; Το 73% της κατοχής ήταν παντελώς ανούσιο, ο Παναθηναϊκός δεν έβγαλε την παραμικρή καλή στιγμή δημιουργικά μέσα από οργανωμένο παιχνίδι μέχρι να δεχθεί το γκολ. Από μία κόντρα και μια στατική φάση απείλησε με Τετέ και Τουμπά που από καλές θέσεις εκτέλεσαν πάνω στον Αναγνωστόπουλο. Κανένας από τους παίκτες του Μπενίτεθ δεν κατάφερε να ξεφύγει από την ίσια γραμμή της μετριότητας και μέσα στο γενικότερο κακό, ήρθε η φάση του 37'.

Από το λάθος του Μλαντένοβιτς, την καθυστερημένη επιστροφή του Τσέριν, ο Γκάρατε σε πρώτο χρόνο δεν σκόραρε εξαιτίας του Κότσαρη αλλά ο Πέρεθ σαν σε προπόνηση τιμώρησε την κάκιστη εικόνα των ''πρασίνων''. Μία εικόνα που κατά κάποιον τρόπο βελτιώθηκε, όταν ήρθε αντίδραση στο 1-0 των γηπεδούχων. Από συνεργασία των δύο μπακ που μέχρι εκείνο το σημείο ήταν εκτός τόπου και χρόνου. Στο 43' η σέντρα του Μλαντένοβιτς ήταν τέλεια, η κεφαλιά του Καλάμπρια σαν να έκανε επαφή σέντερ φορ κλάσης και το Τριφύλλι πήγε στα αποδυτήρια με την ισοπαλία, το καλύτερο που θα άξιζε βάσει της εικόνας του στο γήπεδο.

Στο δεύτερο μέρος η εικόνα του Παναθηναϊκού δεν βελτιώθηκε, η μόνη αλλαγή αυτή του Πάντοβιτς αντί του Σφιντέρσκι δεν άλλαξε κάτι και η εικόνα ήταν προβληματική. Απέναντι σε έναν αντίπαλο χαμηλής ποιοτικής στάθμης μία λάθος απόφαση θα μπορούσε να κάνει την διαφορά του Τριφυλλιού, όπως κι έγινε. Ο Φερίγκρα έκανε ένα άτσαλο μαρκάρισμα στον Ζαρουρί και στο 73' ο Μπακασέτας έβαλε τους ''πράσινους'' ξανά μπροστά στο σκορ. Προφανώς ο Ευαγγέλου δεν είδε την πεντακάθαρη παράβαση σε ροή αγώνα, τον διόρθωσε ο Κουμπαράκης, σε ένα ματς όπου είναι να απορείς το πως ο Ηλιάδης δεν δέχθηκε δύο κίτρινες για μαρκαρίσματα-ορισμούς πάνω στον Σφιντέρσκι.

Η ΑΕΛ Novibet δεν απειλούσε, ο Τετέ έκανε το... έγκλημα που αναφέραμε πιο πάνω και ο Μλαντένοβιτς έβαλε την στολή του 'Αγιου Βασίλη από την προηγούμενη Κυριακή. Χαζό τράβηγμα, πέναλτι, 2-2 και ακόμη μια γκέλα που αναγκάζει τον σύλλογο, πλέον, να κοιτάζει ποιους έχει από κάτω του και όχι ποιους έχει από πάνω του.

Περισσότερα αύριο με καθαρό μυαλό αν και το μόνο σίγουρο είναι πως πηγαίνουμε για έναν καυτό, πολύ καυτό Ιανουάριο, όσον αφορά το μεταγραφικό παζάρι...

