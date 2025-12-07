Ο πρώην φορ της ΑΕΚ, Λιβάι Γκαρσία, έδωσε το παρών στη Νέα Φιλαδέλφεια, για τον αγώνα με τον Ατρόμητο.

Ένας φίλος από τα... όχι και τόσο παλιά στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο λόγος για τον Λιβάι Γκαρσία, ο οποίος έδωσε το παρών στο γήπεδο που δοξάστηκε με την φανέλα της ΑΕΚ για να παρακολουθήσει τον αγώνα της πρώην ομάδας του με τον Ατρόμητο, για τη 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

O φωτογραφικός φακός έπιασε τον πρώην επιθετικό του Δικεφάλου στα επίσημα της «OPAP Arena», όπου βρέθηκε μαζί με τις κόρες του για να δει από κοντά τις προσπάθειες των πρώην συμπαικτών ουτ, καθώς οι περισσότεροι παίκτες του ρόστερ του Μάρκο Νίκολιτς είχαν συνυπάρξει μαζί του.

Ο διεθνής με το Τρινιντάντ και Τομπάκο striker αγωνίστηλε το Σάββατο στο ισόπαλο ντέρμπι της Μόσχας μεταξύ της Σπαρτάκ και της Ντιναμό (1-1), ενώ βρίσκεται στην Ελλάδα στο πλαίσιο της διακοπής του πρωταθλήματος Ρωσίας, το οποίο θα συνεχιστεί το Μάρτιο.

Ο Λιβάι πουλήθηκε στη Σπαρτάκ τον περασμένο Φλεβάρη αντί περίπου 19 εκατομμυρίων ευρώ. Με το Δικέφαλο στο στήθος μέτρησε 160 εμφανίσεις, με 56 γκολ και 27 ασίστ, ενώ ήταν από τους πρωταγωνιστές της ομάδας του Ματίας Αλμέιδα που πήρε το ντάμπλ του 2023.