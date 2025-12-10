Η ΑΕΚ έδωσε όλες τις λεπτομέρειες αναφορικά με το meeting point των φίλων της πριν τον αγώνα με τη Σάμσουνσπορ για τη μεταφορά τους στο γήπεδο.

Δυναμική υποστήριξη από τους φίλους της θα έχει η ΑΕΚ και στην Τουρκία για την αυριανή (11/12, 19:45) αναμέτρηση με τη Σάμσουνσπορ.

Οι κιτρινόμαυροι ανακοίνωσαν το σημείο συνάντησης των οπαδών της ΑΕΚ στη Σαμσούντα πριν το παιχνίδι για τη μεταφορά τους με λεωφορεία στο γήπεδο.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ για τους οπαδούς της στη Σαμσούντα

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ θα ήθελε να ενημερώσει τους φιλάθλους της ομάδας μας για τη διαδικασία εισόδου στο γήπεδο της Σαμσουνσπόρ, στον αγώνα που θα διεξαχθεί αύριο Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου στις 20:45 (19:45 ώρα Ελλάδος).

Όσοι ολοκλήρωσαν την προαγορά του εισιτηρίου τους μέσω του aekfc.gr, το έχουν ήδη λάβει στο e-mail τους σε ηλεκτρονική μορφή. Κατά την είσοδο τους στο γήπεδο θα πρέπει να το επιδείξουν εκτυπωμένο ή από το κινητό τους τηλέφωνο, μαζί με την ταυτότητα ή το διαβατήριό τους.

To meeting point για τους φιλάθλους της ΑΕΚ θα είναι στην πλατεία Cumhuriyet Meydani, απ' όπου θα επιβιβαστούν σε λεωφορεία για τη μετάβασή τους στο γήπεδο. Το σημείο συνάντησης θα λειτουργεί από τις 17.00 (τοπική ώρα) και 45 λεπτά αργότερα θα αρχίσουν τα δρομολόγια των λεωφορείων.

Αυτός είναι ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ τρόπος μετάβασης στο γήπεδο (πλην των οργανωμένων εκδρομών με αεροπλάνα και λεωφορεία), καθώς η μεμονωμένη μετακίνηση φιλοξενούμενων οπαδών απαγορεύεται. Επίσης, απαγορεύεται η είσοδος στο γήπεδο με τσάντα μεγαλύτερη από μέγεθος χαρτιού Α4.

Θα θέλαμε για ακόμη μια φορά να σας ζητήσουμε να υπερασπιστείτε και να διαφυλάξετε το δικαίωμα της ομάδας μας να αγωνίζεται έχοντας πάντα στο πλευρό της τον κόσμο της, του οποίου η στήριξη είναι πολύτιμη και καθοριστική.

Είναι απόλυτη ανάγκη για συνεργασία με τις τοπικές Αρχές Ασφαλείας και την ασφάλεια του γηπέδου και για ανταπόκριση στις οδηγίες τους. Ακόμη περισσότερο είναι ανάγκη να προστατέψουμε την έδρα μας (που έχει ήδη δεχθεί τιμωρίες στο πρόσφατο παρελθόν) αποφεύγοντας εντελώς αχρείαστες ενέργειες που δεν βοηθούν σε τίποτα την ΑΕΚ και μόνο στρέφονται ενάντια στο συμφέρον της.

Η ομάδα σάς χρειάζεται κοντά της όλους και σε όλα τα παιχνίδια».