Όμορφη κίνηση από την αποστολή του Ατρόμητου πριν τη σέντρα του ματς με την ΑΕΚ στην OPAP Arena.

Πριν από την έναρξη της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο στην OPAP Arena έλαβε χώρα μια πολύ όμορφη κίνηση από την αποστολή της ομάδας του Περιστερίου.

Όλη η ομάδα του Ατρόμητου κρατώντας από ένα λουλούδι στο χέρι πήγε στο πέταλο της Original 21 και τίμησε τη μνήμη του Μάριου, του δολοφονημένου φίλου της Ένωσης.

Οι εξέδρες της Νέας Φιλαδέλφειας χειροκρότησαν την κίνηση του Ατρόμητου.