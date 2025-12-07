Το δίδυμο του Μαρίν με τον Πινέδα επιστρέφει στον άξονα της μεσαίας γραμμής της ΑΕΚ κόντρα στον Ατρόμητο. Βασικός και ο Γκατσίνοβιτς, στον πάγκο Μάνταλος και Ελίασον.

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ατρόμητο στη Νέα Φιλαδέλφεια, με τον Μάρκο Νίκολιτς, όπως αναμενόταν, να επαναφέρει το δίδυμο του Μαρίν με τον Πινέδα στον άξονα της μεσαίας γραμμής.

Ο Στρακόσα είναι στην εστία, οι Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα συνθέτουν την αμυντική τετράδα, ενώ και ο Γκατσίνοβιτς παίρνει φανέλα βασικού στη μεσοεπιθετική τριάδα μαζί με τους Ζοάο Μάριο και Καλοσκάμη πίσω από τον προωθημένο Γιόβιτς.

Στον πάγκο της ΑΕΚ επανέρχονται, όπως επίσης αναμενόταν, οι Μάνταλος και Ελίασον μαζί με τους Αγγελόπουλο, Μπρινιόλι, Βίντα, Κοσίδη, Χρυσόπουλο, Γκρούγιτς, Λιούμπισιτς, Περέιρα, Κοϊτά και Καραργύρη.

Εκτός έχουν μείνει οι τραυματίες Κουτέσα, Ζίνι, Πιερό, Οντουμπάτζο, ο τιμωρημένος Πένραϊς και ο Γιόνσον.