Παπαδόπουλος: «Συλλυπητήρια στον Σιλά, δεν μπορούμε να δεχτούμε την ήττα»

Οι δηλώσεις του Νίκου Παπαδόπουλου στην κάμερα της NOVA μετά την ισοπαλία του Αστέρα AKTOR με το Λεβαδειακό στην Τρίπολη.

Ο Λεβαδειακός για ακόμα μια φορά έμεινε πίσω στο σκορ, όμως έβγαλε αντίδραση και... αρνήθηκε να χάσει. Ο Αστέρας AKTOR άνοιξε το σκορ στην Τρίπολη, όμως η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου ισοφάρισε και έφυγε με το βαθμό από το «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης».

Ο έμπειρος τεχνικός μίλησε στην κάμερα της NOVA και στάθηκε στην εικόνα της ομάδας του, ενώ έστειλε τα συλλυπητήρια του για την απώλεια της συζύγου του ποδοσφαιριστή των Αρκάδων, Ισιαγκά Σιλά.

Οι δηλώσεις του Νίκου Παπαδόπουλου

«Καταρχήν να συλλυπηθώ στον παίκτη του Αστέρα που η ζωή είναι πάνω από το ποδόσφαιρο. Όσον αφορά το ματς, σήμερα είναι ένα ακόμα ματς που έχουμε δει πολλές φορές στο ποδόσφαιρο, μία ομάδα να προσπαθεί να αμυνθεί με νύχια και με δόντια. Η άλλη να δημιουργεί ευκαιρίες και να δέχεται ένα γκολ από στημένη φάση. Το ματς ήταν μονόλογος μετά το 1-0, παρότι είχαμε τον κίνδυνο να το πληρώσουμε πίσω.

Η ομάδα μου δεν δέχεται να χάσει. Με στεναχωρεί το αποτέλεσμα αλλά με ικανοποιεί το αποτέλεσμα κόντρα σε μία καλή ομάδα εκτός έδρας. Αυτό που μας έλειψε είναι μία καλή τελική πάσα και λίγο καθαρό μυαλό για να βάλουμε από το πρώτο ημίχρονο γκολ. Θέλουμε να παραμείνουμε ψηλά. Πιστεύω θα το κάνουμε.

Δεν μας δημιουργεί άγχος ότι μας γνωρίζουν πλέον. Το ποδόσφαιρο πρέπει να το χαιρόμαστε όπως είπα υπάρχουν σημαντικότερα πράγματα να αγχωνόμαστε. Μπαίνουμε μέσα να το χαρούμε.

Βεβαίως πιέζουμε τον εαυτό μας. Δεν μπορούμε πλέον να δεχτούμε ότι μπορούμε να ηττηθούμε. Σήμερα ψηλώσαμε την ομάδα μας από την αρχή του αγώνα, αλλά ξανά από στατική φάση δεχτήκαμε γκολ».