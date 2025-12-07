Παναιτωλικός: Με επιστροφές αλλα χωρίς Ενκολόλο στις Σέρρες
Ο Παναιτωλικός ολοκλήρωσε την προετοιμασία για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό για την τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Super League (8/12, 18:00). Στην αποστολή της ομάδας του Γιάννη Αναστασίου υπάρχουν επιστροφές αλλά και μια νέα απουσία.
Ο Χρίστος Σιέλης ξεπέρασε τον τραυματισμό του και είναι ετοιμοπόλεμος για τη «μάχη» των Σερρών, ενώ από την άλλη εκτός για προληπτικούς λόγους έμεινε ο Μπένι Ενκολόλο. Ο Γάλλος εξτρέμ είχε ενοχλήσεις στο δικέφαλο παραμονή του αγώνα με τον Ηρακλή και δεν πρόλαβε να τις ξεπεράσει στο 100%, οπότε ο έμπειρος κόουτς επέλεξε να τον προστατέψει.
Εκτός αποστολής παραμένουν οι τραυματίες Αποστολόπουλος, Στάγιτς και Μλάντεν, ενώ αντίθετα συμπεριλήφθηκαν κανονικά οι Αγκίρε - Κοντούρης, οι οποίοι έγιναν αναγκαστική αλλαγή κόντρα στον Ολυμπιακό και δεν αγωνίστηκαν κόντρα στον Ηρακλή.
Η αποστολή του Παναιτωλικού
Αγαπάκης, Αγκίρε, Άλεξιτς, Μπελεβώνης, Μπουχαλάκης, Τσάβες, Τσούρα, Εστεμπάν, Γκαρσία, Κόγιτς, Κοντούρης, Μάνος, Μανρίκε, Ματσάν, Μαυρίας, Μίχαλακ, Νικολάου, Παρδαλός, Σιέλης, Σμυρλής, Ζίβκοβιτς.
