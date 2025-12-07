Ο Κωνσταντίνος Κότσαρης θα ξεκινήσει για πρώτη φορά στην ενδεκάδα του στο Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα, στο ματς με την ΑΕΛ Novibet.

Ο Κωνσταντίνος Κότσαρης επέστρεψε το περασμένο καλοκαίρι στον αγαπημένο του Παναθηναϊκό, ώστε να αποτελέσει την τρίτη λύση στους τερματοφύλακες και να βοηθήσει και στην ευρωπαϊκή λίστα ως Έλληνας και παιδί της πράσινης Ακαδημίας.

Λίγους μήνες αργότερα κι ενώ μπροστά του υπάρχει ο διεθνής Πολωνός Ντραγκόφσκι και ο διεθνής Ιβοριανός Λαφόν, ο Έλληνας τερματοφύλακας είναι βασικός σε ματς πρωταθλήματος με το τριφύλλι. Θα ξεκινήσει εναντίον της ΑΕΛ Novibet κι αυτή είναι η πρώτη φορά που θα παίξει βασικός στη Super League φέτος. Ο 29χρονος γκολκίπερ μπήκε αλλαγή επίσης σε εκτός έδρας αγώνα πρωταθλήματος με τον Πανσερραϊκό.

Τότε, πήρε στο 46' τη θέση του τραυματία Λαφόν, ενώ πρόσφατα ήταν βασικός, αλλά στο παιχνίδι Κυπέλλου στη Λεωφόρο με την Κηφισιά. Αυτή, λοιπόν, θα είναι η τρίτη φετινή συμμετοχή του Κότσαρη με τον Παναθηναϊκό και η 11η συνολικά με την πράσινη φανέλα.

Με αυτή την επιλογή του φυσικά ο Ισπανός τεχνικός Ράφα Μπενίτεθ, δείχνει να στέλνει στο περιθώριο τον Ντραγκόφσκι. Ο Πολωνός γκολκίπερ φέτος δεν είναι σε καλή κατάσταση και στο ντέρμπι με την ΑΕΚ έκανε ένα σημαντικό λάθος που έφερε την ήττα.