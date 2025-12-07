Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για το απαράδεκτο της ώρας σε ένα ακόμη ματς της Ένωσης όπου η ΑΕΚ ψάχνει την 8η επικράτηση σε συνολικά 9 ματς...

Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι τα μηνύματα από τους φίλους της ΑΕΚ για τον ορισμό των εντός έδρας αγώνων της στις 21:00 τις Κυριακές είναι ατελείωτα, είτε πρόκειται για Ενωσίτες που θέλουν να φέρουν τα παιδιά τους, είτε επειδή εργάζονται την επόμενη μέρα νωρίς το πρωί, είτε και κυρίως για εκείνους οι οποίοι έρχονται από την επαρχία (όπου έχουν διατεθεί χιλιάδες διαρκείας)! Απόλυτα δικαιολογημένα τα παράπονά τους και η διοίκηση της Ένωσης και τα στελέχη οφείλουν να τα ακούσουν και να ανταποκριθούν: ειδικά τώρα όπου ακολουθεί ο προγραμματισμός για τον δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος (δεν αναφέρω τα play offs) και καλό θα είναι ο Δικέφαλος να μη δώσει όλα τα παιχνίδια του στο γήπεδό του στις 21:00 το βράδυ της Κυριακής! Πρέπει όσοι έχουν την ευθύνη να δώσουν λύση διότι στα υπόλοιπα δεν αξιώνει κανείς περισσότερα πράγματα, αλλά πρέπει να κάνουν τα αυτονόητα, τα βασικά στην πραγματικότητα και να εξασφαλίσουν ότι υπηρετούν τον πελάτη τους (αφού έτσι τον βλέπουν ολες οι ομάδες τον φίλαθλο - οπαδό)!

Την ίδια αγωνιστική ο Ολυμπιακός παίζει με τον ΟΦΗ ελέω ευρωπαϊκής υποχρέωσης Σάββατο και στις 17:00 παρακαλώ, για να δείξει πιο αργά, αν είναι δυνατόν, το Βόλος - Κηφισιά! Παρεμπιπτόντως απόψε που ορίστηκε για τις 21:00 η αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο, το ματς της αγωνιστικής είναι το ΠΑΟΚ - Άρης, μαντέψτε τι ώρα το έβαλαν το συγκεκριμένο παιχνίδι που συνιστά και το σούπερ παιχνίδι για τούτη τη στροφή της Superleague: στις 19:30... Εδώ να θυμίσω ότι η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς αγωνίστηκε στις 21:00 και με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό στην Λεωφόρο, και με τον Άρη, και με τον Παναιτωλικό, θα γίνει και με τον Ατρόμητο, ενώ εννοείται θα γίνει και την τελευταία αγωνιστική πριν τη διακοπή για τις γιορτές των Χριστουγέννων με αντίπαλο τον ΟΦΗ, επίσης 21:00 παίζουν οι δυο ομάδες: αλήθεια ούτε τους εκδρομείς οπαδούς της ομάδας της Κρήτης δεν σέβονται οι οποίοι αν επιθυμούσαν να έρθουν θα πρέπει να μείνουν στην πρωτεύουσα αφού τα πλοία για το πανέμορφο νησί τους θα έχουν αναχωρήσει πριν τη λήξη του αγώνα στην Νέα Φιλαδέλφεια...

Ας ελπίσουμε ότι θα κάνουν κάτι από τη διοίκηση της ΑΕΚ και δεν θα το ξεχάσουν πάλι διότι ο κόσμος της ομάδας είναι ιδιαίτερα δυσαρεστημένος και πληρώνει αρκετά (περισσότερο από κάθε άλλον) για να έχει -δικαιολογημένα- αυτονόητες απαιτήσεις. Απόψε υπάρχει ένας αντίπαλος ανταγωνιστικός στην έδρα της ΑΕΚ, όπως έχει αποδείξει σε όλα τα ματς στην Νέα Φιλαδέλφεια ο Ατρόμητος και η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς χρειάζεται τη στήριξη του κόσμου της για να φτάσει στη 5η σερί νίκη της στην Superleague, η οποία θα συνιστά την 6η διαδοχική σε όλες τις διοργανώσεις (Ελλάδα και Ευρώπη) και παράλληλα η 8η επικράτηση σε 9 συνολικά αναμετρήσεις! Αν μη τι άλλο επιβάλλεται και η αναγνώριση για μια εξαιρετική όσο και αποτελεσματική περίοδο του Δικέφαλου σε πρωτάθλημα, Κύπελλο και φυσικά Conference League... Η ανταπόκριση και φέτος είναι σημαντική του κόσμου και μέσω των αποτελεσμάτων αποδεικνύεται πως είναι και ουσιαστική!

Ο Μάρκο Νίκολιτς ξεκαθάρισε ότι δεν είναι η περίοδος για να "ειμαστε κουρασμένοι" και έχει απόλυτο δίκιο, συνιστά μια εξαιρετική δήλωση από τον Σέρβο προπονητή, ο οποίος τα έχει καταφέρει περίφημα παρά το γεγονός ότι από την έναρξη της σεζόν δεν είχε σε καμία αναμέτρηση (ούτε τώρα με τον Ατρόμητο θα συμβεί) διαθέσιμο όλο το ρόστερ του. Πορεύεται με ότι έχει και το αξιοποιεί (με απειροελάχιστες εξαιρέσεις) όσους έχει στη διάθεσή του με αποτέλεσμα να καταφέρνει να παίρνει πράγματα από όλους τους κιτρινόμαυρους που χρησιμοποιεί. Η ΑΕΚ μπροστά της έχει ευκαιρία με τα τρία ματς πρωταθλήματος που τα αποτελέσματά τους θα εξαρτηθούν από τη δική της κατάσταση (και ας ελπίσουμε όχι από διαιτητικές αποφάσεις) και ενδιάμεσα δυο εξαιρετικά απαιτητικά στην Ευρώπη όπου έχει κλειδώσει την παρουσία της στη συνέχεια της διοργάνωσης και ψάχνει την 8άδα με αντίπαλο την Σάμσουνσπορ εκτός και την Κραιόβα εντός...

Ωστόσο δεν υπάρχει κανένα άλλο ματς για να σκέφτεται κανείς στο κιτρινόμαυρο στρατόπεδο από αυτό που χαρακτήρισε κλειδί ο Μάρκο Νίκολιτς με τον Ατρόμητο. Ευτυχώς τούτη τη φορά θα έχει και επιστροφές με τους Μάνταλο και Ελίασον να είναι στη διάθεση του Σέρβου τεχνικού ο οποίος θα κρίνει αν θα τους χρησιμοποιήσει και πόσο στο αποψινό ματς. Σίγουρα αν καταφέρουν οι παίκτες του να κάνουν πιο εύκολη της ζωή τους με ένα καλό σκορ έως το 60' ίσως να υπάρξει η δυνατότητα ξεκούρασης και μοίρασμα του χρόνου νωρίτερα από το αναμενόμενο ενόψει ευρωπαϊκού αγώνα. Η μέρα στην Νέα Φιλαδέλφεια θα είναι όμορφη από νωρίς χάρη στην παρουσία του τεράστιου Τόνι Σαβέβσκι: ενός εκ των κορυφαίων ξένων ποδοσφαιριστών στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου και δεδομένα του κορυφαίου όλων στην ιστορία της ΑΕΚ χωρίς δεύτερη σκέψη...