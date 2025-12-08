ΑΕΚ: Οι Λιβάι και Σαβέβσκι στην OPAP Arena και ο 100αρης Μουκουντί
Το βράδυ της Κυριακής η ΑΕΚ ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο του Ατρόμητου με 4-1 και διατηρήθηκε στους τρεις βαθμούς από την κορυφή.
Στην OPAP Arena βρέθηκε ο μύθος της ΑΕΚ, Τόνι Σαβέβσκι, ο οποίος φωτογραφήθηκε με εκατοντάδες φίλους της Ένωσης στην μπουτίκ πριν την αναμέτρηση.
Στη Νέα Φιλαδέλφεια βρέθηκε και ο Λιβάι Γκαρσία, ο οποίος λόγω της διακοπής του ρωσικού πρωταθλήματος, ήρθε στην Αθήνα και επισκέφτηκε την OPAP Arena, ενώ συνάντησε και τον Μάριο Ηλιόπουλο στη σουίτα του.
Στο τέλος του ματς αποθεώθηκε και ο Αρόλντ Μουκουντί, ο οποίος έφτασε τις 100 συμμετοχές με την κιτρινόμαυρη φανέλα.
