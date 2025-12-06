Η ΑΕΚ στοχεύει στο έκτο σερί τρίποντο απέναντι στον Ατρόμητο πριν τη σημαντική αναμέτρηση στην Ευρώπη με τη Σάμσουνσπορ. Τα πιθανά πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς για ενδεκάδα.

Δεδομένο πρώτο. Η ΑΕΚ βρίσκεται σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση, έχοντας χτίσει ένα νικηφόρο σερί πέντε αγώνων σε Ελλάδα και Ευρώπη και παρουσιάζοντας βελτιωμένη εικόνα από παιχνίδι σε παιχνίδι. Δεδομένο δεύτερο. Η αυτοπεποίθηση είναι στα ύψη καθώς η ΑΕΚ βγάζει στο χορτάρι νοοτροπία νικητή. Δεδομένο τρίτο. Το παν αυτή τη στιγμή είναι η συγκέντρωση να διατηρηθεί σε απόλυτο βαθμό ενόψει της αυριανής αναμέτρησης (7/12, 21:00) με τον Ατρόμητο στην OPAP Arena καθώς τέτοια ματς και ειδικά πριν από μια νέα σημαντική ευρωπαϊκή αναμέτρηση όπως αυτή που ακολουθεί με τη Σάμσουνσπορ κρύβουν παγίδες.

Φυσικά ο Μάρκο Νίκολιτς το γνωρίζει πάρα πολύ καλά και δεν ήταν καθόλου τυχαία τα όσα δήλωσε αμέσως μετά το μεσοβδόμαδο ματς Κυπέλλου με τον ΟΦΗ όταν υπογράμμισε έντονα τη μεγάλη προσοχή που πρέπει να δείξει το σύνολό του στον αγώνα με τον Ατρόμητο, χαρακτηρίζοντας το παιχνίδι «κλειδί». Κάτι που επανέλαβε και στις σημερινές του δηλώσεις στην Cosmote TV. Άλλωστε πρόκειται για έναν αντίπαλο που αποδεικνύεται σκληρό καρύδι στις επισκέψεις του στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η Σαμσούντα λοιπόν μπορεί να περιμένει καθώς η ΑΕΚ πρέπει να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις της και να παραμείνει κοντά στην κορυφή.

Η ΑΕΚ έχτισε αυτό το σερί νικών το τελευταίο διάστημα κόντρα και στις πολλές απουσίες που την ταλαιπώρησαν. Αλλά από εδώ και πέρα ο Νίκολιτς θα είναι σε θέση να μετράει επιστροφές. Όπως δήλωσε και ο ίδιος, οι Ελίασον και Μάνταλος είχαν αυξημένες πιθανότητες να τεθούν ξανά στη διάθεσή του στο ματς με τον Ατρόμητο, ενώ μέσα στην επόμενη εβδομάδα είναι πιθανό να επανέλθουν και ο Ζίνι με τον Κουτέσα. Αυτό σημαίνει πως μόνο ο Πιερό θα παραμένει εκτός. Για το αυριανό ματς με τον Ατρόμητο βέβαια δεν υπολογίζεται και ο Πένραϊς, ο οποίος δηλώθηκε να εκτίσει, ενώ ο Οντουμπάτζο τραυματίστηκε στο μεσοβδόμαδο παιχνίδι με τον ΟΦΗ.

Όσον αφορά τα πλάνα του Νίκολιτς, από τη μέση και πίσω τα πράγματα φαίνονται λίγο ως πολύ συγκεκριμένα. Με τον Στρακόσα στην εστία, τους Πήλιο, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα στην άμυνα και τους Μαρίν και Πινέδα στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Από τη μέση και μπροστά είναι πιθανό η τριάδα των Ζοάο Μάριο, Κοϊτά και Καλοσκάμη να διατηρηθεί, με τον Γιόβιτς να αποτελεί τη μοναδική επιλογή για την κορυφή της επίθεσης. Θέση πάντως μεσοεπιθετικά διεκδικεί και ο Γκατσίνοβιτς.