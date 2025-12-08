ΑΕΚ: «Η κοροϊδία αποκαλύπτεται και δεν θα διαρκέσει για πολύ»

Ανακοίνωση μετά και από το νέο ακυρωμένο γκολ του Λούκα Γιόβιτς έβγαλε η ΑΕΚ στέλνοντας μήνυμα ενόψει συνέχειας.

Η ΑΕΚ παρά το 4-1 με τον Ατρόμητο είχε πολλά παράπονα από τον διαιτητή Ζαμπαλά και τον VARίστα Τσακαλίδη για το ακυρωθέν τέρμα του Λούκα Γιόβιτς με το σκορ στο 1-0, με τον ρέφερι της αναμέτρησης να υποστηρίζει πως στη φάση ο Ζοάο Μάριο έχει βρει την μπάλα με το χέρι στη διεκδίκηση, αν και στο παιχνίδι φάνηκε πως έδωσε φάουλ.

Γενικότερα η ΑΕΚ στα φετινά της παιχνίδια έχει δει συστηματικά να τις ακυρώνονται τέρματα και μετά το χθεσινό έστειλε μήνυμα για τη συνέχεια. «Η κοροϊδία αποκαλύπτεται και δεν θα διαρκέσει για πολύ», τονίζει σε ανακοίνωσή της η ΑΕΚ, η οποία προσθέτει πως «γελάνε και τα παρδαλά κατσίκια με τη διαιτησία».

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ

«Μετά και το χθεσινό... Πόσα γκολ παραπάνω πρέπει να βάζει η ΑΕΚ σε κάθε ματς για να μετρήσουν μόνο αυτά που θέλουν κάποιοι ;;;

Όταν πάνω από το 25% των γκολ μας ακυρώνονται και μετά το τελευταίο που ακυρώθηκε χθες, τότε κι ο πλέον καλοπροαίρετος επιβεβαιώνει πως δεν πρόκειται για σύμπτωση... Τρία από αυτά τα γκολ, πρόσφατα ακυρωμένα από τον ίδιο διεθνή διαιτητή μάλιστα στο χορτάρι ή στο VAR!!!

Η πραγματικότητα δεν κρύβεται. Ο κόσμος δεν είναι ανόητος, η κοροϊδία αποκαλύπτεται και δεν θα διαρκέσει για πολύ αφού... «και τα παρδαλά κατσίκια γελάνε... όμως στο τέλος εμείς σκάσαμε πραγματικά στα γέλια...».

Η ΑΕΚ περνά το μήνυμα προς όλους τους ενδιαφερόμενους... Δεν έχουμε σκοπό να συνεχίσουμε τους παραπάνω υπολογισμούς για πολύ καιρό».