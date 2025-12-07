Όπως σημειώνει ρεπορτάζ της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, οι Πειραιώτες είπαν «όχι» σε πρόταση ύψους 5 εκατ. ευρώ για τον Μαροκινό φορ. Τι ποσό ζητούν, βάσει του ρεπορτάζ.

Ο Μαροκινός «καθάρισε» για ακόμη μια φορά για τον Ολυμπιακό, στο 3-0 επί του ΟΦΗ στο «Καραϊσκάκης», δίνοντας στην ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τον άτυπο τίτλο του πρωταθλητή χειμώνα.

Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί ήταν εκπληκτικός κόντρα στους Κρητικούς, έχοντας 2 γκολ, το ένα με απίθανο ανάποδο ψαλίδι, και το δεύτερο με ωραία κεφαλιά, δείχνοντας για ακόμη μια φορά την κλάση του. Κλάση που αναγνωρίζεται φυσικά και... φέρνει προτάσεις.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Africa Foot, οι «ερυθρόλευκοι» δέχθηκαν κρούση από τη γαλλική Ναντ, στην οποία αγωνίζεται και ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί, με την πρόταση να ανέρχεται στα 5 εκατ. ευρώ για τον 32χρονο σκόρερ. Η οποία φυσικά, δεν έγινε δεκτή.

Θυμίζουμε πως το συμβόλαιο του Μαροκινού με τους Πειραιώτες ολοκληρώνεται το 2026, ωστόσο οι συζητήσεις για επέκταση της συνεργασίας φέρεται να βρίσκονται σε καλό δρόμο. Επίσης, σύμφωνα με το εν λόγω μέσο, οι νταμπλούχοι Ελλάδος αξιώνουν ένα ποσό που να αγγίζει τουλάχιστον τα 12 εκατ. ευρώ, για να τον παραχωρήσουν.

Αναλυτικά τι αναφέρει:

«Η ελληνική ομάδα θεωρεί ανεπαρκή τη προσφορά της Ναντ, η οποία υπολογίζεται στα 5 εκατομμύρια ευρώ, αρνούμενη έτσι να παραχωρήσει έναν από τους βασικότερους παίκτες της. Η απόφαση αυτή έρχεται σε μια περίοδο κρίσης στην επίθεση της Ναντ στην Ligue 1, καθώς ο σύλλογος αναζητά ενίσχυση στη γραμμή κρούσης ενόψει της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου.

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί βρίσκεται στην κορυφή της λίστας προτεραιοτήτων των Γάλλων, οι οποίοι υπέβαλαν μια αρχική πρόταση για να εξετάσουν τις προθέσεις του Ολυμπιακού ως προς τη διαπραγμάτευση.

Η διοίκηση του Ολυμπιακού δεν είναι πρόθυμη να αποχωριστεί εύκολα τον κορυφαίο της επιθετικό. Η αρχική πρόταση της Ναντ, ύψους περίπου 5 εκατομμυρίων ευρώ, απορρίφθηκε άμεσα.

Ο ελληνικός σύλλογος αξιώνει τουλάχιστον 12 εκατομμύρια ευρώ για να παραχωρήσει τον Ελ Κααμπί, ποσό που βασίζεται επίσης στη συμφωνία που υπογράφηκε πρόσφατα με τον παίκτη για την επέκταση του συμβολαίου του για ακόμη δύο χρόνια, ενισχύοντας έτσι τη διαπραγματευτική θέση του Ολυμπιακού οικονομικά και αγωνιστικά».