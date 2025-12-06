Ο διοικητικός ηγέτης του ΟΦΗ, Μιχάλης Μπούσης, έδωσε το παρών στο Φάληρο για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό.

Ο Μιχάλης Μπούσης βρίσκεται στην Ελλάδα εδώ και ημέρες, καθώς ταξίδεψε στο Ηράκλειο για τη μεγάλη γιορτή των 100 χρόνων του ΟΦΗ και έχει παρατείνει την παραμονή του στη χώρα μας, ώστε να στηρίξει την ομάδα του.

Σε αυτό το πλαίσιο ο διοικητικός ηγέτης των Κρητικών έδωσε το παρών στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για την αναμέτρηση της 13ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με αντίπαλο τον Ολυμπιακό.

Ο ισχυρός άνδρας του κλαμπ ακολούθησε την αποστολή και βρέθηκε στον αγωνιστικό χώρο στην καθιερωμένη αναγνωστική βόλτα. Στο πλευρό του Μιχάλη Μπούση ήταν ο αντίπροεδρος της ΠΑΕ Ηλίας Πουρσανίδης, ο Football Operations Manager Σάββας Τσαμπούρης και ο στενός του συνεργάτης Νίκος Παπαϊωάννου.

Ο ιδιοκτήτης του Ομίλου είχε ένα τετ α τετ με τον προπονητή της ομάδας, Χρήστο Κόντη, ενώ τους διοικούντες των φιλοξενούμενων υποδέχτηκε ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, Κώστας Καραπαπάς.

Τις προηγούμενες ημέρες ο Μιχάλης Μπούσης είχε βρεθεί στο πλευρό των παικτών του ΟΦΗ στα ματς με ΑΕΛ Novibet στη Λάρισα, Βόλο στο Παγκρήτιο και ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.