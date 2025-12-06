Οι επιλογές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την ενδεκάδα του Ολυμπιακού στον αγώνα με τον ΟΦΗ στο Φάληρο.

Ο Ολυμπιακός καλείται να κλείσει με νίκη τον πρώτο γύρο της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Super League και για να το κάνει αυτό θα πρέπει να υποτάξει τον ΟΦΗ στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», ένα μήνα πριν το «ραντεβού» των δυο ομάδων για το Super Cup. Περίπου μια ώρα (17:00) πριν τη σέντρα έγιναν γνωστές οι επιλογές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την αρχική ενδεκάδα.

O Bάσκος τεχνικός θα παρατάξει τους Πειραιώτες σε διάταξη 4-4-1-1. Ο Τζολάκης στην εστία, με τους Ροντινέι, Μπιανκόν, Πιρόλα, Ορτέγκα μπροστά του. Έσε - Μουζακίτης δίδυμο στα χαφ και Στρεφέτσα - Ζέλσον Μαρτίνς εξτρέμ. Ο Ταρέμι θα έχει περιφερειακό ρόλο στο πλευρό του Ελ Καμπί.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης - Ροντινέι, Μπιανκόν, Πιρόλα, Ορτέγκα - Στρεφέτσα, Έσε, Μουζακίτης, Μαρτίνς - Ταρέμι, Ελ Καμπί.

Στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι οι: Μπότης, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Γιάρεμτσουκ, Σιπιόνι, Κοστίνια, Γκαρθία, Καμπελά, Γιαζίτσι, Μάντσα, Τσικίνιο, Ποντένσε.

Η σύνθεση του ΟΦΗ: Λίλο - Γκονθάλεθ, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Λέουις - Καραχάλιος, Μπαΐνοβιτς - Φούντας, Ανδρούτσος, Νους - Θεοδοσουλάκης.

Στη διάθεση του Χρήστου Κόντη είναι οι: Κατσίκας, Χριστογεώργος, Κωστούλας, Χατζηθεοδωρίδης, Καινουργιάκης, Χριστόπουλος, Βούκοτιτς, Φαϊτάκης, Σενγκέλια, Χνάρης, Ρακονιάτς, Σιτμαλίδης.