Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του σημερινού (7/12) παιχνιδιού της Ένωσης με τους Περιστεριώτες.

Μετά τα μεσοβδόμαδα παιχνίδια τους για το Κύπελλο Ελλάδος, ΑΕΚ και Ατρόμητος στρέφονται και πάλι στο πρωτάθλημα.

Η Ένωση υποδέχεται απόψε (7/12) τους Περιστεριώτες στην OPAP Αρένα για την 13η αγωνιστική της Stoiximan Superleague, με μοναδικό στόχο τη νίκη που θα την κρατήσει κοντά στην κορυφή, ενώ οι φιλοξενούμενοι θα ψάξουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Το παιχνίδι έχει προγραμματιστεί για τις 21:00 και θα μεταδοθεί απευθείας από το Cosmote Sport 1.