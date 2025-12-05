Ο Λορέν Μορόν δηλώθηκε να εκτίσει ποινή μιας αγωνιστικής στον αγώνα του Άρη με την ΑΕΚ στη Θεσσαλονίκη.

Ο Λορέν Μορόν συμπλήρωσε τρεις κίτρινες κάρτες στον αγώνα με την ΑΕΛ Novibet στη Θεσσαλονίκη και συνεπώς ο Μανόλο Χιμένεθ έπρεπε να επιλέξει σε ποιο εκ των τεσσάρων επόμενων παιχνιδιών της Stoiximan Super League θα εκτίσει ο Ισπανός φορ.

Εν τέλει ο Ανδαλουσιανός κόουτς επέλεξε να στερηθεί των υπηρεσιών του αρχισκόρερ του στο παιχνίδι της 16ης αγωνιστικής με την ΑΕΚ στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Πρόκειται για το πρώτο παιχνίδι των δυο ομάδων για το 2026, το οποίο θα οριστεί μαζί με όλα τα επόμενα παιχνίδια έως την 26η αγωνιστική στο Διοικητικό Συμβούλιο της Λίγκας, την ερχόμενη Δευτέρα (8/12, 12:00).

O 31χρονος striker έκανε κακό παιχνίδι στο πρόσφατο ματς με τον Δικέφαλο στη Νέα Φιλαδέλφεια και ο Χιμένεθ έκρινε πως από τα ματς των επόμενων αγωνιστικών αυτό είναι το προτιμότερο για να τον δηλώσει.

Σε αυτό το διάστημα ο Άρης θα αντιμετωπίσει κατά σειρά τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, τον Ολυμπιακό στη Θεσσαλονίκη και τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη, με το ματς κόντρα στην Ένωση να είναι το τελευταίο χρονικά. Μέχρι τότε αναμένεται να είναι ετοιμοπόλεμοι τόσο ο Τάσος Δώνης, όσο και ο Τίνο Κατντεβέρε, για να καλύψουν το κενό στην κορυφή της επίθεσης.

Αξιοσημείωτο πως για το ματς του «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» έχει δηλώθει να εκτίσει αντίστοιχη ποινή ο Ούρος Ράτσιτς.