Οι δηλώσεις του Μανόλο Χιμένεθ μετά το ντέρμπι Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ δεν ήταν ιδιαίτερα αισιόδοξες για την επιστροφή κομβικών παικτών.

Μόλις χθες (3/12) κι αντί μιας διαφαινόμενης επιστροφής, ο Άρης είδε χθες (3/12) ένα ακόμη βασικό παίκτη να περνά την πόρτα του χειρουργείου με χρονικό ορίζοντα ενσωμάτωσης στην ομάδα τουλάχιστον 6-8 εβδομάδες. Καθώς οι ενοχλήσεις στο γόνατο επηρέαζαν κάθε απόπειρα προπόνησης σε έντονο ρυθμό, ο Χαμζά Μεντίλ δεν είχε άλλη επιλογή από τη χειρουργική επέμβαση και στην καλύτερη περίπτωση θα επιστρέψει κατά τα τέλη του ερχόμενου Γενάρη.

Αυτή η αρνητική εξέλιξη ήταν εντός αυτών στις οποίες αναφέρθηκε ο Μανόλο Χιμένεθ μετά το ντέρμπι Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ καθώς, όταν ρωτήθηκε για το τι θα ήθελε στο επόμενο διάστημα, απάντησε… «περισσότερους παίκτες στη διάθεσή μου». Λίγο μετά είπε επίσης ότι… «ονειρεύομαι να είναι στην ίδια ενδεκάδα οι Πέρεθ και Δώνης». Η εκτίμηση για το διάστημα απουσίας του τελευταίου επίσης δεν πέρασε «απαρατήρητη». Σύμφωνα με το ιατρικό επιτελείο, ο 28χρονος επιθετικός θα χρειαστεί ακόμη δύο εβδομάδες γεγονός το οποίο δεν αφήνει πολλές πιθανότητες επιστροφής σε παιχνίδι πριν την αλλαγή του χρόνου.

Η αμφιβολία στο πρόσωπο του Ισπανού προπονητή φάνηκε και στην αναφορά του επί της περίπτωσης του Φαμπιάνο Λέισμαν. «Είναι ένα θέμα που βλέπουμε μέρα με τη μέρα», απάντησε μη δίνοντας πολλές πιθανότητες επιστροφής στο ντέρμπι Πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ. Κι έτσι, συγκριτικά με το ρόστερ που είχε να διαχειριστεί στο χθεσινό παιχνίδι, μάλλον το σενάριο μη προσθήκης παίκτη φαντάζει επικρατέστερο κάθε άλλου.