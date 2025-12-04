Έχει λίγες μέρες ο ΠΑΟΚ να καταλάβει τι έπαθε και πάλι με τον Άρη

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για το πώς ο ΠΑΟΚ δεν πήρε και πάλι σε αγώνα με τον Άρη όσα άξιζε, κάτι που πρέπει να αξιοποιηθεί ενόψει του επόμενου και πολύ πιο κρίσιμου αγώνα. Εννοείται ότι υπάρχουν σχόλια και για τις αποφάσεις διαιτητή και VAR.

Ο αγώνας του ΠΑΟΚ στην έδρα του Άρη δεν είχε το μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον για το κύπελλο. Ήταν όμως πάρα-μα πάρα πολύ χρήσιμος για την προσπάθεια του ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα…

Από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ έχασε με μεγάλο σκορ στη Λιβαδειά, το μέλλον του στη συγκεκριμένη φάση του κυπέλλου ήταν λίγο-πολύ προδιαγεγραμμένο, έχοντας μάλιστα και τον τελευταίο αγώνα στην έδρα του με τη Μαρκό. Υπ’ αυτή την έννοια και αυτός ο αγώνας του κυπέλλου με τον Άρη, θα χρησίμευε για την καλύτερη διαχείριση του ρόστερ, αλλά και για την προετοιμασία του πιο σπουδαίου αγώνα που για τον ΠΑΟΚ είναι αυτός της Κυριακής στο πρωτάθλημα.

Κάπως έτσι ο Λουτσέσκου ήταν αναγκασμένος να κάνει όσες αλλαγές έκανε, έχοντας βέβαια ως στόχο τη νίκη. Άλλο η διαχείριση του ρόστερ και άλλο ο στόχος μέσα σε έναν αγώνα ο οποίος είναι πάντα ένας και αυτονόητος. Αλήθεια είναι ότι σε αρκετά διαστήματα του αγώνα ο ΠΑΟΚ είχε την εικόνα της καλύτερης ομάδας, την εικόνα του νικητή. Παρά τις βασικές και ποιοτικές-κομβικές απουσίες, η ομάδα του Λουτσέσκου στο ξεκίνημα παρήγαγε το κανονικό-δικό της ποδόσφαιρο και έφθασε αρκετές φορές στο γκολ, που αποτράπηκε από την εμφάνιση του Αθανασιάδη. Το χαμένο πέναλτι επηρέασε τη ψυχολογία ενώ και ο Άρης βρήκε μία-δύο μεταβάσεις όπου πέτυχε τον σκοπό του. Από εκεί και μετά στόχος των γηπεδούχων ήταν να μην υπάρχει ιδιαίτερος χρόνος καθαρού παιχνιδιού, έτσι ώστε ο ΠΑΟΚ να μην μπορεί αντιδράσει.

Πάθημα λοιπόν το πώς άλλαξε η ψυχολογία σε μια στιγμή, πάθημα οι μεταβάσεις στην άμυνα που «πόνεσαν» και πάλι μετά τη Λιβαδειά, πάθημα και ο χαμένος χρόνος από μία ομάδα που στο τέλος δεν ήθελε να παίξει! Κάπως έτσι σε έναν ακόμη αγώνα με τον ΠΑΟΚ σε πολύ-πολύ ανώτερη φάση-φόρμα και κατάσταση από τον Άρη, με τον ΠΑΟΚ να αξίζει τη νίκη βάσει ευκαιριών, στο τέλος οι ασπρόμαυροι δεν πήραν ότι άξιζαν. Μία συνθήκη που τείνει να γίνει συνήθεια στα Άρης-ΠΑΟΚ και στα δύο γήπεδα.

Όλα αυτά είναι μαθήματα για τον ΠΑΟΚ και το ότι έβαλε γκολ στις καθυστερήσεις πρέπει να αντιμετωπιστεί από τη θετική πλευρά και όχι με εφησυχασμό ενόψει του πολύ κρίσιμου αγώνα της Κυριακής.

Άρης και ανακοινώσεις για διαιτησία

Η ΠΑΕ Άρης τον Μάρτιο του 2023 για αγώνα Άρης-ΠΑΟΚ, εξέδωσε ανακοίνωση για τη διαιτησία ΧΩΡΙΣ να γνωρίζει τον κανονισμό για την εκτέλεση του πλαγίου άουτ. Τότε ο Ζίβκοβιτς πάτησε τη γραμμή και θεώρησαν ότι δεν έπρεπε να μετρήσει ένα γκολ. Η ίδια ΠΑΕ έβγαλε και χθες ανακοίνωση επειδή:

- Ο VAR για φάση-πέναλτι διόρθωσε τον διαιτητή που αρχικά είχε δώσει επιθετικό φάουλ, ενώ μόνο ένας τραβούσε!

- Ο VAR έσωσε τον διαιτητή που για μαρκάρισμα εκτός περιοχής, αρχικά έδωσε πέναλτι!

- O VAR διόρθωσε και το λάθος με το γκολ οφσάιντ του Άρη

- Ο βοηθός διόρθωσε και αυτός τον διαιτητή, που αρχικά έδωσε φάουλ υπερ του Άρη μία βουτιά μεσοεπιθετικού του και μετά αναγκάστηκε να τον χρεώσει με κίτρινη κάρτα

- Στο τέλος του αγώνα αμυντικός του Άρη ΑΝΕΝΟΧΛΗΤΟΣ και ελέγχοντας την μπάλα χωρίς πίεση αντιπάλου, τη διώχνει επάνω στον Τάισον ΧΩΡΙΣ δηλαδή να υφίσταται το στοιχείο του εξοστρακισμού, κάτι που φυσικά αποκλείει κάθε ενδεχόμενο οφσάιντ…

Όταν έχει αποδειχθεί ότι από κανονισμούς λίγα πράγματα είναι γνωστά ακόμη και σε επίσημους φορείς, τότε είναι άσκοπο να ανοίγει η όποια κουβέντα, ακόμη και αν είναι φανερό ότι ο Άρης κάνει μεγάλη προσπάθεια να προστατεύσει τον Παπαπέτρου, στοχοποιώντας τον VAR! Εννοείται θα το κάνει αφού χωρίς VAR χθες, τα λάθη που έγιναν θα διαμόρφωναν σκορ 3-0 υπέρ του!

* Στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ ο κ. Μυστακίδης πρέπει να ψάξει καλά ποιος ή ποιοι ευθύνονται επικοινωνιακά για το ότι η εικόνα του συνεχίζει να φθείρεται με ιστορίες όπως του Γκουντάιτις. Δεν χρειάζονταν να τεθεί εκβιαστικά το θέμα των δύο παικτών όταν «έπρεπε» να κλείσει το ζήτημα της ΚΑΕ. Η περίοδος της αντιπολίτευσης και των ανέξοδων υποσχέσεων καθαρά για λόγους εντυπώσεων, πέρασε. Αφού ο νέος ιδιοκτήτης δεν μιλάει ακόμη στον κόσμο, πρέπει να πείσει τους συνεργάτες του και όσους μιλάνε για λογαριασμό του ή έχουν αναλάβει την προβολή του, να σταματήσουν τα αυτογκόλ.