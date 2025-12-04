Ο Δημήτρης Βέργος γράφει για τη συνέπεια της ΑΕΚ στις καλές εμφανίσεις, για τον Μάρκο Νίκολιτς που κρατάει στην «τσίτα» τους παίκτες του και για τη μεταγραφική του ατάκα.

Η επικράτηση στο ματς Κυπέλλου με τον ΟΦΗ χθες το απόγευμα στη Νέα Φιλαδέλφεια ήρθε να προσθέσει ακόμα μια νίκη, την πέμπτη στη σειρά, για την ΑΕΚ, η οποία μπήκε στον Δεκέμβριο ακριβώς όπως άφησε τον εξαιρετικό Νοέμβριο που προηγήθηκε. Κι αυτό παρά τις πολλές απουσίες που αντιμετωπίζει αυτό το διάστημα, σε συνδυασμό και με την κούραση που είχε στα πόδια της καθώς προερχόταν από μια άκρως απαιτητική εβδομάδα. Η Ένωση έκανε το καθήκον της, εξασφάλισε και την πρώτη τετράδα και την απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά, αλλά το πιο σημαντικό όσον αφορά την εικόνα της είναι η συνέπεια που δείχνει στις καλές εμφανίσεις.

Χωρίς καμία αμφιβολία εδώ και έναν μήνα η ΑΕΚ δείχνει βελτίωση, χτίζοντας πάνω στο αγωνιστικό μοντέλο που επιθυμεί ο Μάρκο Νίκολιτς. Από τις πέντε σερί νίκες που μετράει, στις τέσσερις έχει κρατήσει το μηδέν δίχως να απειληθεί ουσιαστικά, ενώ παράλληλα παρουσιάζει ένα ποδόσφαιρο βασισμένο στο συνδυαστικό παιχνίδι. Σαφώς και χρειάζεται να ενισχύσει το κομμάτι της αποτελεσματικότητας που είχε μόνο στο ντέρμπι της Λεωφόρου με τον Παναθηναϊκό, όμως συνολικά η πρόοδος που παρατηρείται στο παιχνίδι της σε συνδυασμό με το ότι καταθέτει στο χορτάρι τη νοοτροπία του νικητή είναι στοιχεία που δεν τίθενται υπό αμφισβήτηση.

Ο Νίκολιτς, βέβαια, είναι ένας προπονητής που δεν επαναπαύεται και ξέρει πολύ καλά πως δεν θέλει και πολύ να χαθεί η συγκέντρωση. Γι' αυτό και οι δηλώσεις του πολύ σωστά εστίασαν στο επόμενο ματς που ακολουθεί για το πρωτάθλημα απέναντι στον Ατρόμητο. Ο Σέρβος κόουτς χαρακτήρισε κρίσιμο και δύσκολο το κυριακάτικο παιχνίδι που έρχεται στη Νέα Φιλαδέλφεια. Γνωρίζει πως μετά από τις μεγάλες νίκες που προηγήθηκαν απέναντι σε Φιορεντίνα και Παναθηναϊκό, έπειτα από ένα σερί πέντε νικών και πριν από ένα ακόμη σημαντικό ευρωπαϊκό ματς με τη Σάμσουνσπορ δεν είναι δύσκολο να χαθεί η προσήλωση. Και γι' αυτό πολύ σωστά τόνισε πως η αναμέτρηση με τον Ατρόμητο είναι «κλειδί» κρατώντας στην... τσίτα τους πάντες.

Παράλληλα ο Νίκολιτς στις δηλώσεις του μετά το ματς Κυπέλλου με τον ΟΦΗ έβαλε και μια μεταγραφική «πινελιά», λέγοντας πως η ομάδα μέσα στις μεταγραφικές της αναζητήσεις για τον Ιανουάριο έχει ως στόχο και την προσθήκη ενός παίκτη στον άξονα με διαφορετικά χαρακτηριστικά. «Να είναι δυνατός σωματικά, να κερδίζει μπάλες, να έχει ταχυδύναμη», τόνισε για τον χαφ που θέλει να προσθέσει. Πάντως το προφίλ του παίκτη που αναζητεί δεν είναι κάτι καινούργιο καθώς και το καλοκαίρι μετά την πρόκριση επί του Άρη Λεμεσού είχε τονίσει κάτι αντίστοιχο. «Μας λείπει ένα εξάρι, ένας δυναμικός παίκτης που θα κλέβει μπάλες για να βγαίνει η ομάδα στο τρανζίσιον», είχε πει τότε.

Δεδομένα η ΑΕΚ χρειάζεται ενίσχυση και σε άλλες θέσεις, όπως σε αυτή του δεξιού μπακ, του στόπερ, του φορ, αλλά και του δεξιού εξτρέμ. Το πόσες και ποιες από αυτές θα καταφέρει να υλοποιήσει τον Ιανουάριο θα απαντηθεί στη μεταγραφική περίοδο που πλησιάζει σε κάτι λιγότερο από μήνα. Όμως μέχρι τότε η ΑΕΚ έχει μπροστά της άλλα πέντε σημαντικά παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη και τη δεδομένη στιγμή θα ήταν ιδανικό να επιστρέψουν οι απόντες όσο το δυνατόν πιο γρήγορα προκειμένου ο Νίκολιτς να έχει όσο περισσότερες λύσεις γίνεται διαθέσιμες για να κλείσει το 2025 με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.