Ο προπονητής της Ράγιο Βαγιεκάνο ξεκαθάρισε πως η ομάδα του πρέπει να αφήσει για λίγο στην άκρη την ΑΕΚ και να ασχοληθεί με το κυριακάτικο ματς με τη Μαγιόρκα.

Το 3-0 του πρώτου αγώνα έφερε αναμενόμενα ενθουσιασμό στις τάξεις της Ράγιο Βαγιεκάνο, ο προπονητής της οποίας ωστόσο υπενθύμισε πως πριν τη ρεβάνς με την ΑΕΚ, υπάρχει αγώνας πρωταθλήματος ενάντια στη Μαγιόρκα την Κυριακή (12/4), στον οποίο πρέπει να επικεντρωθούν εκείνος και οι ποδοσφαιριστές του.

Ο Ινίγο Πέρεθ εξήγησε πως είναι φυσικό να υπάρχει ενθουσιασμός από το αποτέλεσμα ενάντια στην ελληνική ομάδα, όμως με τη Ράγιο στο +4 από την επικίνδυνη ζώνη της La Liga και την προσεχή της αντίπαλο, οι Μαδριλένοι καλούνται να... παραμερίσουν για λίγο την Ευρώπη.

Αναλυτικά:

«Υπάρχει ακόμα ενθουσιασμός από αυτά που βιώσαμε με την ΑΕΚ, και είναι εύκολο να σταθούμε σε αυτά και να σκεφτούμε απευθείας τη ρεβάνς στην Αθήνα αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό να επικεντρωθούμε στον αυριανό αγώνα γιατί, πέρα από τα κλισέ, πιστεύω ότι είναι κρίσιμος για την επίτευξη του στόχου μας. Είναι σημαντικό αύριο να αφήσουμε στην άκρη οποιεσδήποτε σκέψεις οι οποίες μπορεί να μας οδηγήσουν στην ρεβάνς της Αθήνα, όπως γίνεται συνήθως, και να επικεντρωθούμε στη Μαγιόρκα».