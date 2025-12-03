Μπόκος: «Ο Μπενίτεθ ασχολείται μαζί μου κι αυτό μου δίνει αυτοπεποίθηση»

Ο νεαρός Γιάννης Μπόκος μίλησε για την αλληλεπίδρασή του με τον Ράφα Μπενίτεθ και το πόσο τον βοηθάει αυτή, αλλά τον στόχο του να κερδίσει τίτλους με τον Παναθηναϊκό.

Μία μεγάλη συνέντευξη για τις ανάγκες του MatchDay Mag του αγώνα με την Κηφισιά (19:30, Cosmote Sport 2) για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος έδωσε ο Γιάννης Μπόκος.

Ο νεαρός εξτρέμ του Παναθηναϊκού μίλησε για την σχέση του με τον Ράφα Μπενίτεθ και το πως εκείνος τον βοηθάει πνευματικά και αγωνιστικά με τον τρόπο που τον προσεγγίζει και του δίνει συμβουλές.

Αναφέρθηκε ακόμη στην διαφορά που έχει να αγωνίζεσαι στην Κ19 και την πρώτη ομάδα, αλλά και στην βοήθεια που του προσφέρθηκε στο κομμάτι από τους συμπαίκτες του και τον Τάκη Φύσσα με τις συζητήσεις που έκαναν.

Τέλος, τόνισε πως στόχος του είναι να καθιερωθεί στην ομάδα και να κερδίσει τίτλους μαζί της, ενώ μελλοντικά θέλει να κατακτήσει το Champions League.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μπόκος

Το παιχνίδι με την Κηφισιά για το Κύπελλο έρχεται σε μια χρονική στιγμή που ο Παναθηναϊκός χρειάζεται τη νίκη για να αρχίσει ένα νέο νικηφόρο σερί μετά την ήττα από την ΑΕΚ. Πώς είναι η ψυχολογία μετά το ντέρμπι και ποια αντίδραση πρέπει να έχει η ομάδα;

Η ψυχολογία δεν είναι η καλύτερη, αλλά όπως είπε και ο προπονητής μας, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε να δουλεύουμε όσο περισσότερο μπορούμε με το κεφάλι ψηλά. Οπότε η νίκη είναι ο μόνος δρόμος στο παιχνίδι με την Κηφισιά.

Η Κηφισιά έχει δώσει το στίγμα της ποδοσφαιρικά μέχρι στιγμής στη σεζόν. Τι παιχνίδι περιμένεις και ποια είναι τα στοιχεία που πρέπει να έχει ο Παναθηναϊκός για να φτάσει στη νίκη;

Η Κηφισιά είναι σίγουρα μια καλή ομάδα. Βέβαια, παίζουμε στην έδρα μας και είμαστε ο Παναθηναϊκός. Περιμένω ένα παιχνίδι που θα έχουμε την κυριαρχία. Πιστεύω ότι η Κηφισιά θα προσπαθήσει να χτυπήσει στην κόντρα. Εμείς από την πλευρά μας θα πρέπει να μετουσιώσουμε σε γκολ τις ευκαιρίες που θα μας παρουσιαστούν, προκειμένου να πάρουμε ένα καλό προβάδισμα όσο νωρίτερα γίνεται.

Το εφετινό Κύπελλο με το νέο format έχει την ιδιαιτερότητα ότι κάθε παιχνίδι και κάθε γκολ έχει σημασία στη League Phase καθώς ο στόχος είναι η απευθείας πρόκριση στην 8άδα. Τι πρέπει να κάνει η ομάδα για να ολοκληρώσει τον όμιλο στην πρώτη 4άδα;

Πρέπει να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια και με το μεγαλύτερο δυνατό σκορ. Ο στόχος μας είναι φυσικά να είμαστε στην πρώτη τετράδα και πρέπει να το κάνουμε να συμβεί.

Βιώνεις μια ονειρεμένη χρονιά! Πήρες μέρος στην προετοιμασία της πρώτης ομάδας, έκανες το επαγγελματικό ντεμπούτο σου στο Κύπελλο και στη συνέχεια ήρθε και το πρώτο παιχνίδι στο πρωτάθλημα. Ποια είναι τα συναισθήματά σου;

Η χρονιά έχει ξεκινήσει πάρα πολύ ωραία για μένα. Από μικρή ηλικία παρακολουθούσα την πρώτη ομάδα και από τότε σκεφτόμουν ότι θέλω να το πετύχω αυτό. Η ευκαιρία μού έχει δοθεί εφέτος δύο φορές και είναι κάτι πολύ όμορφο.

Πώς ένιωσες όταν σε φώναξε ο Ράφα Μπενίτεθ για να αγωνιστείς στο παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό; Τι σε συμβούλευσε;

Δεν μπορώ να πω ότι δεν το περίμενα καθόλου, αλλά ούτε κι ότι ήμουν σίγουρος. Το συναίσθημα ήταν κάπως περίεργο. Ο κύριος Μπενίτεθ μού έδωσε κάποιες τεχνικές οδηγίες για το παιχνίδι, ενώ μου τόνισε ότι θέλει να πάρω τις ενέργειες που μπορώ αλλά και να βοηθήσω φυσικά και στο αμυντικό σκέλος.

Πώς είναι να προπονείσαι πλέον υπό τις οδηγίες του Ράφα Μπενίτεθ;

Είναι ένας προπονητής τεράστιου βεληνεκούς. Αν σκεφτείς τις ομάδες που έχει προπονήσει και τι έχει καταφέρει στην καριέρα του, είναι κάτι τεράστιο. Μόνο να κερδίσεις έχεις από αυτόν τον προπονητή και αυτό προσπαθώ να κάνω κάθε μέρα που με προπονεί.

Τι σου αρέσει στην προσέγγισή του;

Ο κύριος Μπενίτεθ ασχολείται μαζί μου και αυτό μου δίνει αυτοπεποίθηση και με κάνει να νιώθω ότι κάνω καλά κάποια πράγματα. Μου μιλάει αρκετά και δίνει μεγάλη σημασία στη λεπτομέρεια. Με αυτές τις λεπτομέρειες με βοηθάει στο να γίνομαι καλύτερος. Μικρά πράγματα με λίγα λόγια, τα οποία βάζω στο παιχνίδι μου και θεωρώ ότι με κάνουν και θα με κάνουν ακόμα καλύτερο. Μου αρέσει πολύ η λεπτομέρεια που βάζει στις συμβουλές του, αλλά και ο τρόπος του. Με τον τρόπο που μεταδίδει την πληροφορία, καταλαβαίνεις ότι η εμπειρία του είναι πολύ μεγάλη.

Πώς είναι η μετάβαση από την Κ19 στην πρώτη ομάδα και πώς είναι παίζεις δίπλα σε ποδοσφαιριστές υψηλού επιπέδου; Πώς σε υποδέχθηκαν στα αποδυτήρια;

Η διαφορά με το να αγωνίζεσαι στην Κ19 είναι μεγάλη. Το επίπεδο είναι υψηλό αλλά με αυτούς τους ποδοσφαιριστές δίπλα σου, γίνεται πιο εύκολο απ’ όσο νομίζεις. Η αλήθεια είναι ότι μαθαίνεις γρήγορα. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές, ειδικά αυτοί που παίζουν στην ίδια θέση, που με συμβουλεύουν για πράγματα που πρέπει να κάνω κατά τη διάρκεια των προπονήσεων και των παιχνιδιών. Φυσικά, οι συμβουλές όλων δεν περιορίζονται στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Από το καλοκαίρι στην προετοιμασία μέχρι και σήμερα όλοι προσπαθούν να με βοηθήσουν για να προσαρμοστώ στα νέα δεδομένα.

Μέσω του Κυπέλλου μπορούν πλέον να παίρνουν πιο εύκολα χρόνο συμμετοχής νεαροί παίκτες. Θεωρείς πως είναι ένα μέτρο προς τη σωστή κατεύθυνση για την ανάδειξη παιδιών που προέρχονται απ’ τις ακαδημίες;

Θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό. Είναι σίγουρα προς την σωστή κατεύθυνση, προκειμένου να αναδειχθούν νεαροί ποδόσφαιριστές. Άλλωστε κι εγώ την πρώτη συμμετοχή μου με τη φανέλα του Παναθηναϊκού την έκανα στο Κύπελλο. Είναι κάτι καινοτόμο στην Ελλάδα. Επίσης, θεωρώ ότι όλα τα νέα παιδιά που βλέπουν ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορούν να κερδίσουν μεγαλύτερες εμπειρίες, παίρνουν ώθηση και αποκτούν ένα επιπλέον κίνητρο.

Οι ακαδημίες του Παναθηναϊκού έχουν περάσει σε μια νέα εποχή με την παρουσία του Τάκη Φύσσα και του Θόδωρου Ελευθεριάδη. Όντας ένα παιδί που προέρχεται απ’ τα σπλάχνα του συλλόγου πώς βλέπεις την εξέλιξη που υπάρχει στα «φυτώρια» της ομάδας;

Γίνεται εξαιρετική δουλειά! Πρώτα απ’ όλα, με την έλευση αυτών των δύο ανθρώπων, βλέπεις ότι έρχονται στον Παναθηναϊκό απ’ όλη την Ελλάδα οι καλύτεροι παίκτες στην ηλικία τους. Φαίνεται και από τα αποτελέσματα των ομάδων μας, που είναι στις πρώτες θέσεις. Με τον κ. Φύσσα έχω κάνει αρκετές συζητήσεις. Μιλάμε για όλα τα θέματα τόσο για τα εντός αγωνιστικού χώρου όσο και για τα εκτός. Αυτές οι κουβέντες με έχουν βοηθήσει για να εξελιχθώ γενικότερα. Ειδικά πριν από την προετοιμασία συζητήσαμε αρκετά. Εκεί μου είχε μιλήσει για κάποια πράγματα, που θα έπρεπε να βελτιώσω μέσα στο γήπεδο και αυτό με είχε βοηθήσει πολύ, καθώς η μετάβαση μου από την Κ19 στην πρώτη ομάδα ήταν κάπως ξαφνική και έπρεπε και εγώ να προσαρμοστώ γρήγορα. Οι συμβουλές του με έχουν βοηθήσει αρκετά.

Τι θα συμβούλευες τα παιδιά που βρίσκονται στις Ακαδημίες και κυνηγούν τα όνειρά τους;

Όπως κάνει κάθε παιδί, δεν θα πρέπει να σταματήσουν να ονειρεύονται και να πιστεύουν στον εαυτό τους. Το να ονειρεύεσαι είναι το πιο ωραίο πράγμα. Δεν πρέπει να σταματήσουν ούτε στιγμή να ονειρεύονται. Το ποδόσφαιρο έχει χαρές, αλλά συνήθως οι δύσκολες στιγμές ίσως να είναι και περισσότερες…

Ποια είναι τα όνειρα του Γιάννη Μπόκου με τον Παναθηναϊκό αλλά και στο ποδόσφαιρο γενικότερα;

Θέλω να καθιερωθώ στον Παναθηναϊκό και να κερδίσω τίτλους. Αργότερα, το μεγάλο μου όνειρο είναι να κατακτήσω το Champions League. Μόνο όταν κοιτάς ψηλά, θα καταφέρεις να φτάσεις ψηλά και γι’ αυτό έχω βάλει στον εαυτό μου τον υψηλότερο δυνατό στόχο που μπορεί να πετύχει ένας ποδοσφαιριστής…