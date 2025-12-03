Γιατί η συμμετοχή του Ντέσερς στο Copa Africa δεν είναι δεδομένη

Η παρουσία του Ντέσερς στην προεπιλογή της Νιγηρίας και οι λόγοι που μόνο σίγουρη δεν θεωρείται η παρουσία του στο Copa Africa.

Ο προπονητής της Νιγηρίας, Έρικ Σελ ανακοίνωσε τις κλήσεις των παικτών που βρέθηκαν στην προεπιλογή της εθνικής ομάδας της χώρας της Αφρικής, με το όνομα του Σίριλ Ντέσερς να συμπεριλαμβένται κανονικά σ' αυτά, όπως αναμενόταν.

Έκπληξη προκάλεσε το μέγεθος αυτής, αφού ο τεχνικός των «σούπερ αετών» συμπεριέλαβε συνολικά 54 ονόματα ποδοσφαιριστών (!!) στην προεπιλογή. Στις θέσεις των εξτρέμ και των επιθετικών βρέθηκαν συνολικά 23 ποδοσφαιριστές με μερικά τεράστια ονόματα.

Η τελική λίστα η οποία θα πρέπει να υποβάλλει ο Έρικ Σελ θα πρέπει να περιλαμβάνει 28 ονόματα, κάτι που σημαίνει πως θα κοπούν τελικά 26 ποδοσφαιριστές.

Super Eagles coach Eric Chelle announces his Africa Cup of Nations preliminary squad. pic.twitter.com/Y5WNgVIQ4b December 2, 2025

Τα μεγάλα ονόματα στην γραμμή της επίθεσης και ο Ντέσερς

Τα σημεία αναφοράς στην ομάδα της Νιγηρίας βρίσκονται στην επιθετική της γραμμή, με τους Βίκτορ Όσιμεν και Αντεμόλα Λούκμαν να είναι τα ονόματα που ξεχωρίζουν. Ταυτόχρονα υπάρχουν κι άλλες εξαιρετικές επιλογές όπως οι Αροκοντάρε της Γκενκ, ο Αβονίγι της Νότιγχαμ Φόρεστ, ο Ονουάτσου της Τραμπζονσπόρ, που κάνει πολύ καλή σεζόν στην Τουρκία, αλλά και ο Βίκτορ Μπονιφέις της Μπάγερ Λεβερκούζεν. Παράλληλα, πολλοί από τους εξτρέμ που διαθέτει η ομάδα έχουν την δυνατότητα να παίζουν και μπροστά.

Επομένως ο συναγωνισμός που έχει μπροστά του ο Σίριλ Ντέσερς για να πάρει μία από τις θέσεις της τελικής 28αδας είναι πραγματικά τεράστιος. Όμως, ο Νιγηριανός φορ του Παναθηναϊκού έχει κι ένα ντεζαβαντάζ.

Μόλις έχει επανέλθει από έναν μεγάλο τραυματισμό που τον ταλαιπωρούσε κι έχει ελάχιστα λεπτά στα πόδια του (μπήκε αλλαγή στο τέλος του αγώνα με την ΑΕΚ). Με την καταληκτική ημερομηνία που έχει ορίσει η FIFA σχετικά με το μέχρι πότε μπορούν οι ομάδες να κρατήσουν τους ποδοσφαιριστές τους να είναι στις 15 του μήνα, εκείνος έχει ακόμα μπροστά τα παιχνίδια με την Κηφισιά εντός, την ΑΕΛ εκτός, την Βικτόρια Πλζεν εντός και τον Βόλο εντός για να βρει και πάλι την φόρμα και να αποκτήσει ρυθμό. Θα έχει δηλαδή ένα σημαντικό έξτρα κίνητρο.

Ακόμη, όμως κι αν αυτό συμβεί στα τέσσερα αυτά ματς, δεν είναι δεδομένο πως ο Έρικ Σελ θα τον προτιμήσει, όταν έχει διαθέσιμους ποδοσφαιρστές που έχουν στα πόδια τους περισσότερα ματς και καλύτερο ρυθμό και κάποιοι απ' αυτούς σε πρωτάθλημα που είναι σε καλύτερο επίπεδο.

Τα δεδομένα για την παρουσία του Ντέσερς στο Copa Africa μόνο υπέρ του δεν είναι αυτή τη στιγμή, όμως όλα θα κριθούν από την απόφαση του προπονητή της Νιγηρίας, ο οποίος θα πρέπει να δηλώσει την τελική του λίστα πριν τις 21 Δεκεμβρίου, την ημέρα δηλαδή έναρξης του τουρνουά.